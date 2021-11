Santa Fe no figura entre las provincias encuestadas

¿Por qué nadie tiene encuestas nacionales sobre Santa Fe? ¿Acaso dan por sentado en Juntos por el Cambio la obtención de bancas de acuerdo con las proyecciones de las PASO no es motivo de preocupación nacional?.En Juntos por el Cambio dicen que ellos no manejan encuestas, pero tampoco exteriorizan un énfasis acorde con las expectativas que el sector tiene a nivel nacional, y hablan de un crecimiento “módico” desde las internas abiertas a las generales. Más bien prefieren no subirse al carro triunfalista nacional.¿Por qué tanta prudencia?. ¿No creen acaso que los 500 mil votos extras que habría el domingo que viene podrían en gran medida ser capturados por ellos?. “Pasa que el peronismo nos triplica en publicidad, sobretodo en redes, y ello crea un efecto “psicodélico” que puede llegar a confundir, pero nosotros tenemos claro que estamos bien”, tranquiliza un operador de la campaña radical “Losada-barlettista”. Para dar una señal de unidad en la acción, los restantes tres candidatos que compitieron en la interna de JxC grabaron un “videíto de whatsapp” que luego difundieron en redes, amparando a la dupla Losada- Scarpín.En el peronismo cunde el optimismo, a tal punto que ven cercano el cuarto diputado nacional, teniendo en cuenta que ponen en juego las tres bancas que consiguieron en el 2017. ¿A costo de quien?, preguntamos: “4-4-1”, responden sin tanto enigma. La cuarta banca creen poder arrancársela a Juntos por el Cambio.¿Y en qué basa el peronismo esa confianza?. “En el trabajo territorial que a ellos (por Juntos por Cambio) no le vimos hacer”, comparan y agregan: “es como que no hubieran tenido una estrategia en común después de las PASO”, analizan. Y se sinceran: “quizás lo que ellos llaman “la ola nacional” los arrastre también en Santa Fe, y ante eso no podemos hacer nada, pero no nos reprocharemos no haber caminado casi pueblo por pueblo, y de haber incentivado a la militancia y la dirigencia para que “milite hasta que duela” (como supo arengar Ricardo Olivera, presidente del PJ).A 24 horas de la veda electoral la moneda ya está en el aire. Hasta el pronóstico meteorológico (se anuncian lluvias intensas para el domingo) es mirado con atención por los operadores políticos.¿Irá el histórico porcentaje del 80% a votar este domingo en las generales?, de ser así, ¿serán quienes definan la elección?. ¿Repetirán su voto los que fueron el 12 de setiembre?. ¿El lapidario “voto útil” también hará de las suyas?.¿Son necesarios tantos interrogantes para una elección que a nivel nacional pareciera cantada?. Daría la impresión que no, ¿no?.