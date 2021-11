La activista sueca Greta Thunberg y varios de los jóvenes que asistieron a la Cumbre del Clima que se desarrolló en Glasgow, exigieron a los líderes mundiales una mayor justicia climática, además de presentar una petición legal a la ONU para que declare "la emergencia climática en todo el sistema"."No es ningún secreto que la COP26 es un fracaso", dijo la joven en su discurso al final de la marcha, al tiempo que calificó a la cumbre como un "evento de relaciones públicas en el que los líderes pronuncian hermosos discursos y anuncian lujosos compromisos".En un borrador avanzado de la petición, al cual pudo acceder el diario británico "The Guardian", los activistas piden al secretario general y a otras agencias de la ONU que "movilicen una respuesta integral a la emergencia climática".También les instaron a nombrar un equipo de gestión de crisis para "supervisar la acción global inmediata y completa sobre el clima".Según la nota publicada por el diario, citando la acción tomada por Guterres y el Comité Permanente entre Organismos (IASC), el foro de coordinación humanitaria de la ONU, en respuesta al Covid-19, argumentan: "La emergencia climática -que amenaza a todas las personas del planeta en el futuro previsible- es al menos tan grave como una pandemia mundial y, por lo tanto, requiere una acción internacional urgente".En su última acción legal, el grupo de jóvenes argumentó que se necesita una respuesta integral de la ONU porque "la acción climática no debe detenerse en las fronteras estatales" y abordar las "desigualdades fundamentales del cambio climático". Además, señalan que es necesario mostrar a los jóvenes del mundo que la ONU "no nos ha abandonado a un futuro sombrío".Este grupo de activistas compuesto por 14 jóvenes, ente ellos Ranton Anjain y Litokne Kabua de las Islas Marshall, Ridhima Pandey de India, Alexandria Villaseñor de Estados Unidos y Ayakha Melithafa de Sudáfrica, además de Thunberg, esperan que una declaración de emergencia dé lugar a que los recursos y la experiencia técnica se envíen rápidamente a los países con mayor riesgo de calentamiento global.En particular los pequeños estados insulares y los países en desarrollo, para apoyar la adaptación al cambio climático, el análisis de la ciencia climática y las respuestas de salud pública.Por su parte Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, dijo: "El secretario general, como presidente de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, ha dejado en claro que toda la organización está movilizada para impulsar una mayor acción climática verificable de los estados miembros y el sector privado, además de presionar para abordar las desigualdades, la desinformación y la falta de solidaridad"."Nuestro mundo está literalmente ardiendo. No necesitamos más promesas vacías", dijo Greta Thunberg, como respuesta a las expresiones de las Naciones Unidas.La joven manifestó a los líderes del mundo que no quieren "compromisos llenos de lagunas que ignoren las emisiones históricas y la justicia climática. Eso es todo lo que estamos consiguiendo", remarcó la activista sueca.Aseguró que los políticos "no pueden ignorar el consenso científico de la gente, ni de sus propios hijos. Estamos cansados de su bla, bla, bla. Nuestros líderes no están liderando", afirmó Thunberg.La líder juvenil, de 18 años, reiteró con particular énfasis que "la cumbre del clima de Naciones Unidas COP26, presidida por el Reino Unido, es la más excluyente jamás celebrada y un escaparate para los países ricos"."COP26 fue nombrada como la más excluyente. Esto ya no es una conferencia sobre el clima. Esto es un festival de lavado de imagen verde para el Norte global", afirmó en la red social Twitter.