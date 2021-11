Sesión preelectoral con temperatura en ascenso

Los concejales sesionarán hoy desde las 9 en lo que será la sesión previa a las elecciones generales del próximo domingo, donde si bien los temas del Orden del Día no presentan a priori cuestiones para polemizar, es evidente que el clima de cierre de campaña inundará el recinto.

La actual composición del Cuerpo, sufrirá indefectiblemente cambios después del 10 de diciembre, a partir de que solo dos de los cinco concejales que finalizan sus mandatos van por la renovación de sus bancas: Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy de Juntos por el Cambio. Las otras tres bancas serán ocupadas por caras nuevas, ya que Jorge Muriel (PJ), Lalo Bonino y Marta Pascual (Cambiemos) no son candidatos a la reelección.

En las últimas semanas, las sesiones fueron bastante light, en gran parte porque la campaña de algún modo incidió en la actividad legislativa, pero se supone que después del impacto que los resultados de las generales puedan generar, se acelerarán los tiempos para tratar, debatir, dar despacho y votar, temas importantes como lo son la modificación del código urbano y la Ordenanza Tributaria 2022.

Se espera que hoy los concejales expresen los deseos para que el domingo sea una "fiesta de la democracia" y la ciudadanía participe y cumpla con su deber cívico. Pero la denuncia de Viotti sobre una campaña sucia, empañó ayer el desarrollo de la actividad proselitista. Ganador indiscutido en las primarias y favorito para este domingo, el edil radical de Juntos por el Cambio presentó ante la Fiscalía Regional una denuncia para que se investiguen responsabilidades de esta campaña con audios y videos "truchos", e incluso sugirió que hay teléfonos involucrados al oficialismo.

El debate de la sesión de esta mañana sobre la denuncia puede tener una explosión controlada o bien puede derivar en un estallido con una onda expansiva impredecible.

Hoy por lo pronto, se votará una nueva modificación presupuestaria del ejercicio 2021, en donde el Ejecutivo solicita al Concejo aprobar modificaciones presupuestarias. En el Art. 2, se pide autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar el cálculo de Recursos del presupuesto vigente para la Administración Central en la suma efectivamente percibida como consecuencia de la aplicación del convenio por el Programa “Boleto Educativo Rural”, ratificado según Decreto Nº 52.167 con destino a la partida Aportes No reintegrables, así como también a ampliar el cálculo de Erogaciones del presupuesto vigente para la Administración Central con destino a la partida Otras Contribuciones a la Educación.

Otro proyecto, será el presentado por Cambiemos en el que se solicita al Ejecutivo que, a través de las áreas que correspondan y en coordinación con las comisiones vecinales de los barrios Los Álamos y Villa Aero Club, evalué la posibilidad de incorporar dársenas de espera para vehículos en los laterales de colectora Ángela de la Casa en intersección con calle Magdalena Bruno. También colocar reductores de velocidad en colectora Ángela de la Casa y calles Estanislao del Campo y Palmira de Arcos, instalar cartelería con indicaciones de velocidad máxima y otras que por las particularidades de los barrios contribuyan al uso seguro de los espacios y calzadas evitando conflictividad entre vecinos y riesgos de accidentes. También se requiere realizar controles preventivos “efectivos” de tránsito, especialmente los fines de semana, aún en horarios nocturnos.

Asimismo, se plantea un pedido de colaboración con las acciones necesarias para evaluar la factibilidad del proyecto de ambas Comisiones Vecinales para la unificación de barrios Los Álamos y Villa Aero Club.

Además, se vota un pedido formulado por Lisandro Mársico, a través de una Minuta de Comunicación, donde pide al Ejecutivo llevar a cabo la modernización y renovación de la Plaza de la Paz (barrio Lehmann), según proyecto que se dio a conocer en el año 2015, donde los vecinos realizaron diferentes reclamos al respecto.

En tanto, se trata también una Minuta de Comunicación pidiendo evaluar la intervención sobre calle Antártida Argentina entre las arterias Eduardo Oliver y Aristóbulo del Valle, a los fines de permitir el estacionamiento de ambos lados de la calzada, en virtud de que la arteria corre en un único sentido de Norte a Sur y resulta innecesario prohibir que se pueda estacionar de un solo lado de la calzada; teniendo en cuenta que del lado izquierdo está vedado el aparcamiento de los vehículos, es que se solicita que se habilite para estacionar de ese lado.

Otra de las iniciativas, solicita crear un Programa de Publicación de Datos de Niños, Niñas , Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores Perdidos en el Área Metropolitana “Gran Rafaela”, con el fin de alertar acerca de la población extraviada.