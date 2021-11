La campaña sería récord pero muy costosa

Los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, Emilce Terré y Tomás Rodríguez Zurro han estimado los primeros números de lo que aportaría la nueva campaña en curso 2021/2022. El dato es que el récord viene acompañado por un significativo aumento de los costos que achica el resultado bruto. “Resulta evidente que, a pesar de que el valor local de la producción para la nueva campaña podría llegar a ser el más elevado de la historia por los buenos precios y la perspectiva de una recomposición en los volúmenes, los elevados costos de producción que deberá afrontar el productor en la nueva campaña repercutirán considerablemente sobre su resultado económico y éste caería respecto de la 2020/21”, afirman en un reciente estudio desde el Departamento de Estudios Económicos de la BCR.

“Las primeras estimaciones de producción para la 2021/22 vislumbran un récord de 141,7 Mt de granos, con un valor local de US$ 36.527 millones. Sin embargo, los elevados costos harían caer el resultado bruto de la producción a US$ 13.330 millones”, indican los expertos.



LA CAMPAÑA DE LOS GRANDES NÚMEROS

Habiéndose ya lanzado de lleno la siembra de la cosecha gruesa 2021/22, pueden comenzar a estimarse los resultados que dejará la producción de granos para Argentina en la nueva campaña. Siempre y cuando acompañe el clima, factor fundamental en el ciclo actual con un evento Niña ya declarado a nivel global, en base al área de intención de siembra de cada cultivo y a un rinde tendencial de los últimos años, la producción de granos en Argentina alcanzaría en la nueva campaña un volumen mayor al que se obtuvo en la 2018/19 cuando se cosecharon 141,3 Mt.

A su vez, “dados los elevados precios internacionales de los principales granos y subproductos del sector agroindustrial proyectados para el año próximo, la 2021/22 dejaría como saldo un ingreso de divisas récord para el país por exportaciones de granos y subproductos, siempre que la Niña no golpee con fuerza los rindes y éstos puedan ubicarse en niveles acordes a su tendencia histórica”. ¿Pero cuál es el resultado económico que deja a los productores?, se preguntan desde la BCR.

“Partiendo de dos fuertes supuestos que habrá que ver si efectivamente se confirman; en primer lugar, que los precios se mantienen en niveles similares a los actualmente vigentes; en segundo lugar, que no haya recortes en las estimaciones de producción. Así las cosas, el valor interno de la producción, esto es, los granos obtenidos valuados a los precios FOB vigentes menos los derechos a exportación y los costos de fobbing, ascendería a US$ 36.527 millones, unos US$ 2.450 millones más que en la 2020/21 y el mayor valor de la historia para los granos”, estiman los técnicos de la entidad. De este total, el trigo, el maíz y la soja en conjunto representarían el 85%.



EL INCREMENTO RÉCORD DE LOS COSTOS

“Si al valor interno de la producción se le sustraen los costos de comercialización (que incluyen el costo de transporte, impuestos, sellado, paritaria, comisión del acopio y secado de grano en caso de que corresponda) de aquellos granos que se comercializan, se obtiene el valor en tranquera de la producción. En la 2021/22 se estima que los costos de comercialización aumenten 31% respecto de la campaña actual y alcancen US$ 5.900 millones”. De esta manera, se arribaría a un valor en tranquera de la producción de US$ 30.650 millones, US$ 1.000 millones más que en la 2020/21 y también marcando un récord histórico.

Para arribar al resultado para el productor previo al impuesto a las ganancias y previo al pago del alquiler del campo, en caso de que se produzca en campo alquilado, se sustraen los costos de producción que abarcan erogaciones por labranzas, semillas, fertilizantes y agroquímicos, más los costos de cosecha. “Para la 2021/22, los costos de producción que deberá afrontar el productor se estiman en US$ 17.310 millones, superando en más de US$ 4.150 millones los costos de la campaña anterior”, afirman Terré y Zurro en su análisis.

Este aumento se debe, principalmente, a un fuerte incremento en los precios de los insumos para la nueva campaña. “A modo de ejemplo, el precio de la urea (fertilizante clave del proceso productivo), subió desde aproximadamente US$ 600/t a principios de año a US$ 900/t a la fecha. Además, el precio del glifosato (el herbicida más utilizado para el control de malezas del mundo), subió más de 100% desde enero hasta la fecha”, detallan desde la BCR.



CONTINGENCIAS Y RESULTADOS

De esta manera, el resultado bruto de la producción previo al impuesto a las ganancias y al pago del alquiler del campo asciende a US$ 13.330 millones, “una caída de 19% respecto del resultado obtenido en la campaña 2020/21”.

Un aspecto para resaltar es que el cultivo que más aporta al resultado bruto de la producción es la soja, representando casi US$ 6.000 millones o un 45% del total, mientras que el maíz es el segundo con US$ 3.770 millones (28% del total) y el trigo cierra el podio con US$ 1.100 millones (11% del total).

Finalmente, hay tres factores que suelen condicionar las proyecciones técnicas de este tipo y que no dependen del sector productivo sino de contingencias impredecibles: el clima, el valor del mercado mundial y las medidas políticas domésticas.