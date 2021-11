Lanzan créditos que pueden aprovechar los tambos

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través de su programa de Adecuación Ambiental para micros y pequeñas empresas productivas, lanzó una línea de créditos blandos que permitirán asumir inversiones que reduzcan el impacto ambiental en la cadena de valor.

Para acceder, los interesados deben calificar para el certificado de elegibilidad que hará el Ministerio y posteriormente si son elegidos, “se les financiará el proyecto de inversión para el saneamiento de efluentes líquidos y/o gaseosos, la optimización en el uso del agua o la gestión de los residuos de diversas actividades productivas”, según comunicó la dependencia oficial.

Bajo esta descripción se encuadrarían aquellos pequeños y medianos tambos que presenten un proyecto, por ejemplo, de tratamiento de lagunas de efluentes o de gestión del reciclado de agua, entre otros temas que habitualmente una empresa lechera siempre tiene en carpeta.



LAS CONDICIONES

Según informó el Ministerio, “hay tiempo para solicitar el crédito hasta el 31 de diciembre del corriente año. Para ello, es condición estar registrado como MiPyME, y presentar un proyecto para acceder a un crédito que se relacione con: “la implementación de sistemas de gestión ambiental, la construcción de instalaciones, la adquisición de bienes y capital adicional asociado a proyectos de adecuación ambiental”.

El monto máximo a otorgar es de $50.000.000 y el plazo de devolución es de hasta 60 meses, con seis meses de gracia sobre el capital. Lo interesante es que la tasa de interés nominal anual es del 18%, y estará bonificada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), que es un Fondo Fiduciario Público del BICE.

La garantía también es pública, “de hasta el 75% para micro empresas, 50% para pequeñas empresas y 25% para empresas medianas –informó el Ministerio-. Todos los créditos deberán contar con contragarantías a definir por la entidad al momento de la evaluación crediticia del proyecto”.



UN PUÑADO DE PROYECTOS

La oportunidad es muy interesante, pero la factibilidad de que llegue a muchos no es tan probable. Es que según adelantó la cartera que dirige Matías Kulfas, “el monto total de la línea es de apenas $2.000.000.000, con la salvedad de que “tienen prioridad los proyectos presentados por MiPyMEs radicadas sobre cuencas hídricas”. Así, el fondeo sólo podría financiar con el tope de su monto a unos 40 proyectos.

Si bien en el caso de los tambos se sugiere estar asesorados por un profesional de las ciencias agrarias para la elaboración del proyecto, el ministerio puntualizó algunos requisitos. “Para solicitar tu crédito, previamente tenés que tramitar el certificado de elegibilidad del Ministerio de Desarrollo Productivo”, cuyos requisitos de evaluación son: “adecuación del proyecto propuesto a los objetivos planteados por esta convocatoria; nivel de impacto y alcance de los objetivos y metas; localización de los establecimientos en donde se llevarán a cabo los proyectos, con prioridad a aquellos emplazados en cuencas hídricas; grado de factibilidad de las actividades propuestas; demostración de capacidad de lograr continuidad de los hitos y resultados a alcanzar”.

Además, “se valorará la presentación de un aval de autoridad ambiental competente”, al tiempo que “el certificado de elegibilidad no es vinculante para que la entidad bancaria otorgue el crédito”.

Cabe reiterar que estos créditos, muy recomendables por los beneficios de monto y tasa que ofrecen, los cuales no existen en el mercado privado, están dirigidos sólo a Micro, pequeñas y medianas empresas que deseen realizar inversiones en adecuación o saneamiento ambiental en alguna actividad productiva.



CÓMO GESTIONARLO

Para tramitar el primer paso que es “la elegibilidad del Ministerio de Desarrollo Productivo”, es necesario estar inscripto en el Registro Único de la Matriz Productiva (RUMP), y tener el Certificado MiPyME vigente, el cual se puede solicitar en www.argentina.gob.ar/produccion/.

Para anotarse el interesado debe “ingresar al Trámite A Distancia y gestionar vía web el Financiamiento para Saneamiento y/o adecuación ambiental”, lo cual también está la URL arriba mencionada; “completar el formulario y adjuntar la documentación requerida junto con la encomienda profesional y el Detalle de Inversiones. En esta instancia hay tutoriales en la web que indican cómo hacerlo.

Finalmente, queda bajo evaluación en los Ministerios de Desarrollo Productivo, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que en caso favorable, se habilite el crédito vía Banco Nación.