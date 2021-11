Advertencia del Financial Times

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Financial Times, el influyente periódico financiero de origen británico, puso en duda la posibilidad de que la Argentina alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ha "endurecido su postura".

El periódico británico volvió a referirse al país y las negociaciones con el FMI y dedicó 50 extensos párrafos a describir el diálogo entre el organismo multilateral y la administración de Alberto Fernández.

La nota lleva por título: "Argentina y el FMI: inminente enfrentamiento por su rescate de US$ 57.000 millones", y fue escrita por los periodistas Michael Stott y Lucinda Elliott para referirse al acuerdo stand by firmado en el año 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri.

"La mayoría de los economistas están de acuerdo en que no llegar a un acuerdo con el FMI a finales de marzo sería desastroso", señala la crónica.

Agrega: "Significaría que Buenos Aires caería en mora con el FMI, una medida que cortaría el crédito de otros prestamistas multilaterales".

En referencia a lo que el periódico considera un endurecimiento de la postura argentina, indica: "Han sorprendido a los funcionarios del FMI al insistir en grandes concesiones, equivalentes a reducir las tasas de interés y mucho más tiempo para pagar".

"Las personas informadas de las negociaciones están especialmente preocupadas por el hecho de que Guzmán, principal negociador de Argentina y anteriormente una voz moderada en el Gobierno, haya endurecido su línea", indica el Financial Times.

Advierte que "la perspectiva de que las negociaciones con el FMI no tengan éxito antes de la fecha límite de marzo de 2022 para un reembolso de US$ 2.800 millones al organismo está causando alarma".

"Ambas partes repiten mantras sobre el progreso constructivo, a pesar de que los funcionarios dicen en privado que hasta ahora se han logrado pocos avances reales", explica el periódico.

Sobre las chances de un acuerdo, destaca: "Al parecer, las posibilidades de un acuerdo han disminuido significativamente".

En otro tramo del artículo, el Financial Times analiza declaraciones críticas del ministro de Economía y señala que las mismas "afectan a la forma en que los accionistas del FMI ven al país. Hace que estén menos dispuestos a aceptar un programa".

"Parece que hay una línea de pensamiento dentro del gobierno argentino de que los atrasos para el Fondo Monetario Internacional son más costosos que para Argentina", dice.