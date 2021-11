El Ecuador de Alfaro y una oportunidad única

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Ecuador, dirigida por el rafaelino Gustavo Alfaro, te una inmejorable oportunidad de dar un paso más hacia el Mundial de Qatar 2022 cuando reciba al colista Venezuela, en el partido que abrirá la fecha 13 de las Eliminatorias sudamericanas.

El duelo será a partir de las 18:00 (hora argentina) en el estadio "Rodrigo Paz Delgado" de la ciudad de Quito, con arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra, y televisación de TyC Sports.

El "Tri" sabe que, en la altura de Quito, no puede dejar escapar esta chance que le presenta el calendario, más allá de los tres puntos, sino por el mensaje que podría enviar a sus rivales por la clasificación.

Es que actualmente está tercero, detrás de Brasil y Argentina, con 17 puntos, aunque seguido de cerca por Colombia y Uruguay (16), los que completan el quinteto que pelearían por el boleto mundialista.

La derrota ante Venezuela (2-1) en Caracas y el empate frente a Colombia en la última jornada modificaron los ánimos tras la última triple fecha, que había empezado con goleada sobre Bolivia en casa (3-0).

Por eso esta chance de recibir al último en su reducto es la oportunidad de ampliar el margen, teniendo en cuenta que Uruguay enfrenta a la Argentina y Colombia visita a Brasil.

Luego, Ecuador tendrá que viajar a Santiago para medirse con Chile, el próximo martes.



OTROS PARTIDOS DE HOY. 20hs Paraguay vs Chile, 21.30hs Brasil vs Colombia, 23hs Perú vs Bolivia.



LAS POSICIONES. Brasil 31, puntos; Argentina 25; Ecuador 17; Colombia 16; Uruguay 16; Chile 13; Bolivia 12; Paraguay 12; Perú 11; Venezuela 7.