La sexta de Inferiores de Primera A

El torneo Clausura de Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa una nueva fecha, la cual no se pudo jugar de manera íntegra el día sábado por la inclemencia del tiempo. Algunos encuentros se fueron jugando entre lunes y martes, otros, el caso de 9 de Julio y Libertad, lo hacían anoche.

A continuación, todo lo sucedido y lo que se viene para cada uno:



Quinta División: Independiente San Cristóbal 1 (Pablo Gómez) - Argentino Quilmes 4 (Patricio López x 2, Martín Villafañe y Jonas Ayala), Ferrocarril del Estado 1 (Franco Villalba) – Peñarol 1 (Lautaro Rodríguez), Ben Hur 1 (Patricio Bulacios) - Atlético de Rafaela 4 (Alejo Manna x 2, Mateo Lescano e Iván Bravo), Unión 2 (Uriel Porra y Tomás Cerrudo) - Sportivo Norte 1 (Ulises Vera).



Sexta División: Independiente San Cristóbal 0 - Argentino Quilmes 1 (Federico Rodríguez), Ferrocarril del Estado 1 (Dylan Pérez) – Peñarol 2 (Gino Alessio y Braian Bork), Ben Hur 0 - Atlético de Rafaela 3 (Agustín Luna, Valentin Fritz y Nahuel Bett), Unión 3 (Santino Barraza x 2 y Francisco Andreo) - Sportivo Norte 2 (Ian Ferreyra y Joaquín Heidegger).



Séptima División: Ferrocarril del Estado 0 – Peñarol 0, Ben Hur 2 (Bautista Bessone y Camilo Alberto) - Atlético de Rafaela 2 (Enzo Velázquez x 2).



Octava División: Independiente San Cristóbal 1 (Santiago Cejas) - Argentino Quilmes 1 (Diego Heit), Ferrocarril del Estado 5 (Gian Córdoba, Diego Villarreal x 2 y Bruno Villarruel x 2) – Peñarol 0, Ben Hur 0 - Atlético de Rafaela 2 (Gino Franzetti y Rodrigo Suárez), Unión 3 (Lorenzo Alemani Giraudo y Matías Bertero x 2) - Sportivo Norte 1 (Jeremias Aguirre).



Novena División: Independiente San Cristóbal 0 - Argentino Quilmes 2 (Cristian Sala x 2), Ferrocarril del Estado 0 – Peñarol 2 (Lautaro Domínguez y Benjamín Solis), Ben Hur 1 (Lautaro Thimgltharler) - Atlético de Rafaela 3 (Diego Maciel x 2 y Zahir Isaurralde), Unión 1 (Stéfano Mezzadri Montini) - Sportivo Norte 1 (Tiago Ardiles).



Pre-Novena: Ferrocarril del Estado 0 – Peñarol 0, Ben Hur 0 - Atlético de Rafaela 2 (Nahuel Sanabria y Alejo Gómez), Unión 1 (Isaías Cuello) - Sportivo Norte 0.



Categoría 2009: Peñarol 1 (Ramiro Contreras) – Ferrocarril del Estado 1 (Mateo Zbrun), Atlético de Rafaela 7 (Denis Stracqualursi x 3, Bautista Lorenzatti, Valentino Valiente, Nahuel Sanabria y Nicolás Ruben) – Ben Hur 0, Sportivo Norte 1 (Santiago Farías) – Unión 2 (Alfonso Jamud y Alexis Santillan), Deportivo Libertad 1 (Bruno Ferrero) – 9 de Julio 1 (Santiago Di Nono).



Categoría 2010: Peñarol 0 – Ferrocarril del Estado 1 (Franchesco Cardozo), Atlético de Rafaela 0 – Ben Hur 1 (Alfonso Bessone), Sportivo Norte 0 – Unión 6 (Enzo Paz x 2, Santiago Cobacho x 2, Mateo Bara y Genaro Barraza), Deportivo Libertad 0 – 9 de Julio 1 (Lucio Gnobervarter).



Próxima fecha (7ª): Atlético de Rafaela vs Unión, Peñarol vs Ben Hur, Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado, Dep. Libertad vs Independiente San Cristóbal, Sportivo Norte vs 9 de Julio.



Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.