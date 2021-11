Jueves de definiciones en el Clausura

Este jueves se vivirá una jornada especial de, de definiciones. Con la disputa de cinco encuentros comenzará la tercera y última fecha del Clausura de Primera A.Por la, el líder es Brown de San Vicente con 4 puntos y hoy jugará el clásico con Bochófilo Bochazo, ya sin chances. En el otro encuentro del grupo, 9 de Julio (3) recibirá a Florida de Clucellas (2), buscando un triunfo y una mano del ‘Tricolor’.En la, todo se definirá en el predio del Autódromo con Atlético de Rafaela, líder con 6 unidades, y el Deportivo Ramona, escolta con 4.Latendrá un juego hoy y el otro el sábado. En barrio Parque, Ben Hur (escolta del líder con 3) recibirá al Deportivo Aldao, último sin puntos. El otro juego, en el clásico: Ferro (6) vs Peñarol (3) se disputará el sábado en Los Nogales.Lase jugará el viernes.Vale recordar que clasifica a la próxima instancia el primero de cada grupo y en caso de empate en el primer puesto se tendrá en cuenta la mayor diferencia de goles, luego goles a favor y por último mejor ubicación en el Apertura.En la fase 2, la de semifinales, se jugará un solo partido en cancha neutral y los cruces serán los siguientes: A vs D y B vs C.21.30hs Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona (Ariel Gorlino), Brown San Vicente vs Bochófilo Bochazo (Leandro Aragno), 22.00hs 9 de Julio vs Florida de Clucellas (Darío Suárez), Argentino Quilmes vs Talleres María Juana (Claudio González), Ben Hur vs Deportivo Aldao (Rodrigo Pérez).22hs Dep. Libertad vs Unión, Dep. Tacural vs Sportino Norte.17hs Ferrocarril del Estado vs Peñarol.Brown 4, puntos; Florida Clucellas 2; Bochazo 1, Florida 2; 9 de Julio 0Atlético 6, puntos; Dep. Ramona 4, Argentino Quilmes 1, Talleres MJ 0.Sportivo Norte 4, Dep. Tacural 3, Dep. Libertad 1, Unión 0.Ferrocarril del Estado 6, puntos; Peñarol 3, Ben Hur 3; Dep. Aldao 0.