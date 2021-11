ARB: empieza la última fecha del torneo Oficial

Este jueves se pondrá en marcha la séptima y última fecha de la etapa regular del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Desde las 21.30, Peñarol recibirá a Independiente en Villa Rosas.

El objetivo para ambos será tratar de mejorar de cara a los play offs, buscando el mejor cierre de temporada. La actividad seguirá el viernes 12 con el pendiente de la fecha 4, entre Atlético y 9 de Julio, en el Lucio Casarín; mientras que para el miércoles 17 fueron programados los otros tres cotejos de la jornada de cierre: Libertad vs. Quilmes; Ben Hur vs. Atlético y 9 de Julio vs. Unión.



LIGA PROVINCIAL

Este viernes se estará jugando la segunda fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. En el Coliseo del Sur, Ben Hur recibirá a Gimnasia de Santa Fe a las 21.30 por la Zona B, intentando recomponerse de la derrota en el debut ante Olimpia de Venado Tuerto como visitante.

Por su parte, Unión de Sunchales recibirá también el viernes en el mismo horario a Brown de San Vicente en un duelo regional.



GENTINETTA OTRA VEZ

Berazategui dio el martes otro paso hacia la obtención el número uno de la fase regular de la Liga Nacional Femenina, tras superar a Unión Florida por 62-57. Una vez más Candela Gentinetta fue el punto más alto en la ofensiva del elenco del sur del conurbano bonaerense. Saltando desde la banca, la rafaelina entregó 17 puntos, 13 rebotes y una valoración de +21, dentro de una estructura que tuvo a otras dos integrantes en doble dígito. Julieta Armesto con 13 y Candela Foresto con 10.

Recordemos que Gentinetta está viajando hacia Miami, para disputar la AmeriCup 3×3 representando a nuestro país.



BRUSSINO CON COVID

Nicolás Brussino verá cortado su buen momento en el básquet español por un tiempo. Es que el argentino dio positivo de covid-19 en los test realizados por Gran Canaria.El escolta se encuentra aislado y es asíntomático. El club informó que dos jugadores no serían parte del equipo en la Eurocup ante el Bourg. Además de Brussino, el serbio Oliver Stevic es el otro basquetbolista que dio positivo.