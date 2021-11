Los diputados radicales contra Aníbal Fernández

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Los diputados nacionales de la UCR salieron a responder las declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre el crimen del kiosquero de La Matanza y la "liberación de presos" de 2020 que señala Juntos por el Cambio como un ingrediente más de la inseguridad.

Al ser consultado por la prensa sobre el tema, Fernández había dicho que los casos de inseguridad suceden "en todos los lugares del mundo" y que no es cierto que bajo la gestión del presidente Alberto Fernández se hayan liberado más presos: "Es un verso que instalaron y muchos lo repiten. En 2018 y 2019 hubo más presos puestos en libertad que en 2020 y 2021", afirmó el ministro.

Frente a esas declaraciones varios diputados del radicalismo salieron al cruce del funcionario nacional, entre ellos el mendocino Luis Petri, quien consideró a través de su cuenta de Twitter que "el ministro Aníbal Fernández miente o está desinformado".

"Según las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal, la cantidad de presos disminuyó durante su gobierno. De 14.067 en el 2019 a 11.470 en el 2020", señaló Petri, al tiempo que subrayó que "a nivel país se repite el descenso en el 2020".

En este sentido, el diputado afirmó que "hubo una política de liberación de presos avalada por el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires que arrancó en diciembre del 2019 cuando asumieron el Gobierno y utilizaron a la pandemia fue la excusa perfecta para implementarla".

"Liberaron presos pese a que se demostró que en las cárceles las tasas de contagio eran de las más bajas. Hoy pagamos la consecuencias con mayor inseguridad", sostuvo el legislador.

Su compañera de banca, Carla Carrizo, a su turno, consideró "lamentable" que Aníbal Fernández "se ofusque, ironice, cuando tiene que brindar explicaciones a la sociedad", y apuntó: "¿Con qué mapa del delito toma decisiones? No tienen plan. Es el basta más triste a cinco días de las elecciones".

Por su parte, Lidia Ascárate también cruzó a Fernández al señalar que "lo que no sucede en otras partes del mundo es que un ministro de Seguridad de la Nación, como Aníbal Fernández, mire a las víctimas de inseguridad como simples números o estadísticas".

En tanto, la diputada Ximena García comparó el caso de Ramos Mejía con los episodios que se dan en Santa Fe, su provincia, y criticó el accionar de la Policía Bonaerense ante a la masiva protesta del pasado miércoles en esa localidad de La Matanza.

"Situaciones de dolor como la que se está viviendo en Ramos Mejía se siguen multiplicando en todo el país, en Santa Fe somos ejemplo de ello. Con una inseguridad que no logran controlar, la respuesta del Gobierno es gas lacrimógeno a quienes se manifiestan pidiendo justicia y seguridad", sostuvo García.