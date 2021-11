Fernández con la CGT y movimientos sociales

BUENOS AIRES, 10 (NA). - A días de las elecciones generales, el presidente Alberto Fernández recibió ayer a la cúpula de la CGT y a los principales referentes de los movimientos sociales en su despacho de Casa de Gobierno para trazar los últimos tramos de la campaña.

La reunión se desarrolló para discutir los últimos detalles para lo que resta de la campaña electoral, y escuchar a la CGT, que afrontará mañana la elección de autoridades.

Tras el encuentro, el secretario general de la central, Héctor Daer, en rueda de prensa para los acreditados de Casa de Gobierno, se refirió al acto de cierre del Frente de Todos en Merlo de este jueves: "No somos quien lo organizamos. Está en planificación, no sabemos si va a ser masivo o un acto de la provincia".

Durante el encuentro, el secretario general de la CGT le trasladó al mandatario nacional la idea de convocar a una movilización a Plaza de Mayo para el 17 de noviembre, tres días después de las elecciones generales.

En el marco del día de la militancia, la central apunta a "volver a festejar", y apuesta a "rescatar" una jornada con historia, más allá del resultado electoral.

Sobre el encuentro, Daer manifestó que le comunicó al Gobierno el estado de la central de cara a la elección.

"Vamos a lograr la unidad plena de todo el movimiento organizado y de los gremios miembros confederados de la CGT. No puedo adelantar nombres ni cómo será", afirmó el líder sindical.

Entre los sindicalistas que más suenan para conformar el triunvirato están los de Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Moyano.