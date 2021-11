Campaña en el partido de Moreno

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández advirtió ayer que "cuando uno pone una boleta o la otra en la urna no sale el mismo país", y afirmó que "no es todo lo mismo".

"Hay que explicarle a nuestros vecinos y nuestras vecinas que no es todo lo mismo, que cuando uno pone una boleta o la otra en la urna no sale el mismo país", resaltó durante una recorrida por el partido bonaerense de Moreno.

En ese marco, el jefe de Estado visitó empresas conducidas por mujeres en el Parque Industrial local, mantuvo un encuentro con beneficiarias del Programa Mi Pieza y encabezó un acto en el Teatro Roma.

"Hay que decirles que no queremos volver atrás, al tiempo donde los dólares se fugaban y nuestros bolsillos se vaciaban. Al tiempo donde un jubilado tenía que elegir entre pagar sus medicamentos o pagar la tarifa de la luz. No queremos volver a ese tiempo", subrayó.

En ese marco, el jefe de Estado puntualizó: "Estoy preocupado por ver cómo peleo con los acreedores para pagarles lo menos posible".

"El que tomó la deuda tomó más deuda para pagarle a esos acreedores en perjuicio de todos nosotros", señaló en referencia al gobierno de Mauricio Macri.