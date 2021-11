La Provincia dispuso nuevos días y horarios

En el marco de las medidas de convivencia en pandemia por Covid-19, el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Gestión Pública, dictó la resolución Nº 542, mediante la cuál se amplían los días y horarios para la realización de actividades deportivas, culturales y recreativas. La resolución ya comenzó a regir desde este martes.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, detalló que la medida se adopta “luego de las reuniones mantenidas con distintos sectores económicos y sociales, que hacen al quehacer de la provincia de Santa Fe; y teniendo en cuenta la evaluación del cuadro sanitario, a partir de la importancia, intensidad y extensión de la campaña de vacunación”.

Por este motivo, “se ha decidido avanzar en algunas flexibilizaciones horarias y de aforos para distintos sectores: los salones de eventos, las actividades deportivas, recreativas, de entrenamientos, y de gimnasios; y de bingos y casinos”, detalló el ministro. Por último, Pusineri destacó que “este es un nuevo esquema de trabajo que tiene que ver con ir transitando hacia una etapa de normalidad para empezar a dejar atrás la pandemia, siempre preservando todos los cuidados”. Los nuevos días y horarios de las actividades son los siguientes:

* Actividad deportiva en modalidad entrenamiento y recreativa de deportes individuales o grupales; y gimnasios, natatorios y establecimientos afines: todos los días de la semana, entre las 6 y las 22 horas.

* Actividad de casinos y bingos, cumplimentando las reglas generales de conducta y de prevención y los protocolos oportunamente aprobados, los días jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados, entre las 10 y las 3 horas del día siguiente, y el resto de los días de la semana entre las 10 y las 2 horas del día siguiente.

* Actividad de los salones de eventos, fiestas y similares, para la realización de eventos sociales: los días jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados, entre las 8 y las 3 horas del día siguiente, y el resto de los días de la semana, entre las 8 y las 2 horas del día siguiente. Sin exceder la ocupación del setenta por ciento (70%) de la superficie disponible.

En este caso, las autoridades municipales y comunales podrán autorizar una ocupación superior de la superficie, en la medida que se verifiquen las condiciones de la infraestructura, para asegurar la adecuada ventilación de los espacios.



"NO HAY QUE RELAJARSE"

Los casos de coronavirus en la provincia siguen siendo bajos pero desde el Ministerio de Salud no minimizan la pandemia y explican que seguirán adelante con los protocolos y las vacunaciones. En diálogo con el móvil de LT10, la titular provincial de la cartera de Salud, Sonia Martorano, dijo que, "si bien el número de contagios se mantiene bajo, sigue el avance de la cepa Delta y el impacto no es grave por el porcentaje de población vacunada". Además, destacó que "es importante seguir de cerca cuál es la situación en los países europeos" que en estos momentos ingresan al invierno y "monitorear" cómo responden las vacunas ante la aparición de cepas ya existentes u otras nuevas. "La pandemia sigue, continúa. Basta con mirar algunos países de Europa que nos llevan varios meses de diferencia y están en un momento complejo hoy. Estamos en un promedio menor a 50 casos pero no hay que relajarse. Que no haya camas ocupadas en terapia intensiva por Covid-19 claramente tiene que ver con la vacunación y la efectividad", destacó la funcionaria.

Por otro lado, dijo que "es importante que siga avanzando el proceso de vacunación sobretodo en los menores para que no exista un avance de casos". Consultada sobre posibles cambios de protocolos y, sobre todo en los escolares, Martorano dijo que los mismos "van a seguir siendo homogéneo como en la población general". Y destacó que el protocolo a seguir es que si hay un caso sospechoso se aísla al grupo y se realiza un PCR a la persona en cuestión. En caso que el resultado sea positivo se aísla al grupo durante 10 días. Si al séptimo día alguna de las personas aisladas se hace un PCR y es negativo puedo levantar el aislamiento. Por último afirmó que para evitar una nueva ola comenzaron las aplicaciones de terceras dosis a personal de Salud y seguirá la inoculación a menores de edad.



SIN REPORTE

Al igual que la semana pasada, por un error en la migración de las bases de datos del Ministerio de Salud de la Nación, este martes no hubo reporte de Covid-19 a nivel provincial ni local, con lo cual se prevé que hoy esté resuelto el inconveniente. De todos modos, desde Nación se informó que ayer se reportaron 70 nuevos casos de coronavirus en el territorio santafesino.