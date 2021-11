Emerger: qué es una arritmia cardíaca y como afecta a deportistas

Hace poco más de 4 días durante el partido que se disputaba en el campo del Camp Nou entre Barcelona fútbol club y el Alavés, los medios presentes en el estadio mostraron a nuestro compatriota delantero del equipo local tomarse la garganta y luego apoyar su mano en garra sobre el pecho para terminar cayendo al césped.

Todos pensaron que algo anormal y probablemente grave le estaba ocurriendo. Para quienes vieron la jugada previa donde no hubo golpe ni choque entre jugadores, y observaron el gesto de dolor en la cara del jugador probablemente recordaron otros jugadores profesionales y no solo de fútbol sino también de básquet y rugby en situaciones similares.

Luego nos enteraríamos que un episodio similar había aquejado al jugador unos 10 días antes.

Afortunadamente se lo retiro del estadio y se lo traslado a un hospital dónde fue estudiado por quién tal vez es el principal arritmólogo a nivel mundial, el doctor Josep Brugada quién investigó y describió arritmias graves a veces asociadas en forma hereditaria entre los miembros de una familia, y que hoy en día llevan su nombre síndrome de "Brugada" dónde se encuentran afectados en el corazón los canales de sodio.

Sabemos que el corazón es un músculo con características especiales ya que sus latidos de muy precoz aparición en el embrión humano nos acompañaran por el resto de nuestras vidas. Esos latidos o contracciones requieren de un impulso eléctrico con un acople mecánico que sigue siempre en una dirección descendente con un ritmo y un orden determinado. Cuándo alguna de estas características falla o cambian nos encontramos con una arritmia o disritmia para mencionarlo correctamente.

El Dr. Alberto Davidovich (cardiólogo) Director Médico de Emerger nos explica: “ Hay varios tipos y características de este cambio del ritmo, pero podríamos agruparlos en taquiarritmias o de alta frecuencia y bradiarritmias según se trate de ritmos acelerados y lentos. Estas arritmias pueden comprometer el estado circulatorio afectando la irrigación cardíaca o cerebral y produciendo un síncope a veces o una isquemia por colapso de las arterias coronarias”.

Sí bien no hay hasta ahora mucha información acerca de cuál sería la arritmia específica que afectó a Agüero, debemos inferir que fue una de alta frecuencia o fibrilación auricular aguda en cuanto a su aparición.

En estos casos se debe someter al deportista a un estudio electrofisiológico mediante un catéter que mapea el interior cardíaco por donde sabemos transcurren las vías eléctricas que en algún tramo presentan un foco arritmogénico o detectar un circuito paralelo o cortocircuito que genera ese ritmo caótico.

Uno de los más modernos y fantásticos desarrollos de los tratamientos eléctricos de las arritmias es la ablación por radiofrecuencia a través de catéter antes mencionado que interfieren de forma permanente con dicho foco o cortocircuito.

También debemos pensar en descartar alguna causa asociada al coronavirus que presentó este jugador en enero de este año y que pudo haber generado una inflamación de una parte del músculo ventricular o miocarditis que puede también asociarse a este tipo de arritmia en un porcentaje muy bajo hasta donde hoy en día se sabe cercano al 2%.

Todos sabemos que los deportistas son sometidos a estudios cardiológicos tales como ecocardiograma con Doppler, ergoespirometría y electrocardiogramas para descartar de antemano a la firma de sus contratos enfermedades severas como la miocardiopatía hipertrófica o engrosamiento anormal del miocardio, las estenosis aórticas o subaorticas, las rupturas valvulares o sus cuerdas tendinosas y las coronariopatías tanto congénitas como adquiridas a través de factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, algunas arritmias permanecen ocultas hasta que los cortocircuitos o focos antes mencionados no se activan.

También sabemos que los estadios de cualquier deporte deben estar cardioprotegidos lo cual implica la presencia de personal entrenado en reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador eléctrico automático y asimismo un servicio médico con ambulancias totalmente equipadas para el sostén y recuperación de eventos cardiovasculares tanto en el campo de juego cuanto en las tribunas donde se viven tantas emociones y desilusiones.

Actualmente el número de muertes súbitas a nivel mundial y nacional obliga a estas coberturas y capacitaciones a fin de reducir el número de casos fatales en lugares concurridos como son los estadios los cines y los shoppings.

En relación al presente y/o futuro del delantero, luego del tratamiento electrofisiológico administrado al jugador se abre un paréntesis de 3 meses de observación, pruebas y uso probablemente de medicación antiarrítmica para saber si volverá o no a jugar en forma profesional al fútbol.

