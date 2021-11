El Concejo se reunió con funcionarios por el proyecto de la Tributaria 2022

Este martes por la mañana, los concejales llevaron a cabo un encuentro con funcionarios del Ejecutivo, con el objetivo de aclarar dudas e intercambiar información y miradas referidas al proyecto de Ordenanza Tributaria 2022, que presenta algunos cambios respecto al de este año. Estuvieron en el recinto, el Director de Finanza, Horacio Moscardo, y en representación de Fiscalía Municipal, Diego Llull.

Moscardo, explicó: “Hemos propuesto muy pocas modificaciones en la Ordenanza. Como todos los años, vamos ajustando algunas redacciones que puedan generar dudas en la interpretación a los contribuyentes como así también nos vamos aggiornando a situaciones que van aconteciendo o necesidades que se fueron presentando en el año en curso. Estas modificaciones fueron informadas oportunamente con la elevación del Proyecto de Ordenanza al Concejo Municipal, al CCIRR y al Consejo de Cs. Económicas”.

Entre los aspectos que se expusieron en el recinto ante los ediles presentes. estuvieron: Se mantienen los mismos beneficios que en 2021 por Pago contado de la Tasa (10%) y del Derecho de Cementerio (20%), como así también los beneficios por “Buen Cumplidor” (5%) para los contribuyentes de Tasa que no tienen deuda y han pagado en término el tributo durante el período Noviembre 2020 – Octubre 2021.

Además, se indicó, que se ha trabajado mucho en la nueva redacción del Art. 64 donde se menciona a quienes pueden beneficiarse con la exención total del pago de la Tasa, ampliando el espectro de contribuyentes que puedan acceder a éste beneficio, principalmente jubilados y/o pensionados (antes titulares, ahora también usufructuarios, titulares de Planes habitaciones con la totalidad de las cuotas abonadas. Antes se mencionaba único ingreso del titular, ahora se habla de ingresos del grupo familiar. Antes esposos, ahora se incorpora también la figura de conviviente. Además, se incorpora un inciso para eximir del pago de la Tasa a los inmuebles donde habiten personas víctimas de violencia de género.

Acerca de lo vinculado con la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), se propone instrumentar un mecanismo que permita realizar modificaciones trimestrales de su valor tomando como referencia la fórmula polinómica con la cual el Ejecutivo se venía manejando desde la creación de esta metodología de actualización por parte del Concejo Municipal; siempre dejando en manos del mismo la aprobación final.

El Director de Finanzas, señaló que como todos los años sobre fines de noviembre se elevará la propuesta según índices obtenidos hasta octubre del 2021.

Moscardo, manifestó que “respecto del tema exenciones al pago del DReI, nos parece atinado seguir la evolución de la pandemia y de esta manera el desarrollo de la actividad económica, para así analizar la necesidad de seguir extendiendo las exenciones que tenemos hasta diciembre del 2021 y/o modificar el conjunto de beneficiarios de las mismas”.

“En la reunión se fundamentó cada una de las propuestas de modificaciones, intercambiando opiniones con los distintos concejales. No hubo muchas consultas, ya que no había cambios importantes. Solicitaron elevemos una propuesta con valores ciertos para los valores de la UCM para el semestre ene-jun 2022, la semana próxima de ser posible, para que así pueda discutirse políticamente y votarse antes de la asunción de las nuevas autoridades”, afirmó el funcionario.



REUNIÓN POSITIVA Y

DONDE SE ACLARARON DUDAS

Al finalizar el encuentro con los funcionarias del área de Hacienda, el concejal Lisandro Mársico señaló: “Fue una reunión positiva, se zanjaron distintas inquietudes de los concejales, incluso nosotros estamos de acuerdo con las propuestas que hizo el Departamento Ejecutivo con diferentes correcciones que sirven para ir perfeccionando la Ordenanza Tributaria”. “Seguramente va a quedar para un análisis y debate posterior, es la fijación de la UCM, donde nos están pidiendo que sea cada tres meses y eso habrá que evaluar esa posición, al mismo que tiempo que ver si vamos a la polinómica o no. Son todas cuestiones que van a quedar pendientes para definirse. Con el resto de las consideraciones que hicieron los funcionarios, estoy de acuerdo”, sostuvo el edil demoprogresista.