Cartelera de Jubilados

HABERES NOVIEMBRE A

PASIVOS DE ANSES

* Desde el lunes 8 de noviembre comenzaron los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes. Si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de noviembre es según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 29.135 es el siguiente: documentos terminados en 0 cobran a partir del 8 de noviembre; en 1, del 9; en 2, del 10; en 3, del 11; en 4, del 12; en 5, del 15; en 6, del 16; en 7, del 17; en 8, del 18; y en 9, también del 18 de noviembre.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 29.135 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1 cobran a partir del 19 de noviembre; en 2 y 3, del 23; en 4 y 5, del 24; en 6 y 7, del 25; y en 8 y 9 del 26 de noviembre.



ASOCIACION DEPARTAMENTAL

DE JUBILADOS

* Desde el martes 19 de octubre se dio inicio a Pedicuría en la Asociación Departamental de Jubilados, según informó la Institución. La atención se realizará los días martes y jueves de 15 a 18.30. Para ello se deberán solicitar turnos también martes y jueves de 8 a 11 y de 15 a 18.30, al teléfono 03492-432480.

* Vuelve el taller de zumba. Desde la Asociación Departamental de Jubilados se hizo saber que vuelve a dictarse el taller de zumba. Está previsto que la actividad se retome a partir del próximo mes de noviembre, propuesta que será coordinada por la profesora Mariela Quispe (propuesta por la Municipalidad). Se dictará durante los meses de noviembre y diciembre, durante los días martes y jueves de 9 a 10, comenzando el jueves 4 de noviembre en la sede de calle Alvear 621. Como es de cupos limitados, se solicita que los interesados, con tiempo se inscriban en la sede o al teléfono 423362.



TRÁMITE DE FE DE VIDA

SEGUIRÁ SUSPENDIDO

La Anses oficializó que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 la suspensión del trámite de supervivencia / fe de vida para el cobro de las jubilaciones y pensiones de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esto significa que los beneficiarios y beneficiarias no deben concurrir a los bancos para hacer el trámite.

Además, se establece que titulares residentes en el exterior pueden presentar, de forma excepcional, el certificado de supervivencia semestral ante el banco apoderado también hasta el último día de diciembre.