Cuánto deberían subir jubilaciones a fin de año

HABERES JUBILATORIOS VS. INFLACION

Por María Ximena Casas (*). - Luego del cambio de la fórmula de movilidad para actualizar las jubilaciones y pensiones, los haberes previsionales tuvieron durante lo que va del año 2021 subas del 36,2% con tres aumentos (marzo, junio, septiembre), a las que se sumaron bonos para los que cobran las jubilaciones más bajas. Aun resta una nueva suba que se aplicará a los haberes de diciembre.

Para que los jubilados no pierdan contra la inflación, este último incremento debería ser de 11% en diciembre próximo, según estimaciones de la consultora EcoGo. Hasta ahora la suba (neta de bonos) fue de 36,2% y la inflación que se espera para el cierre del año se ubica en 51,1%. De esta forma, vuelve a los niveles similares a los de inicios de la presidencia de Alberto Fernández, pero aun debajo de los valores previos a la crisis.

Desde el cambio de la Ley de Movilidad, aprobado a comienzos de este año, los haberes se actualizan en forma trimestral de acuerdo al resultado de una fórmula que combina un 50% de la evolución de los salarios formales (la más alta entre el Ripte que estima el Ministerio de Trabajo o el índice del Indec) y un 50% de la recaudación de la Anses.

Las subas fueron de 8,07% en marzo; 12,12% en junio; y 12,39% en septiembre. Además, los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos recibieron el pago de tres bonos (dos refuerzos de $1.500 en abril y mayo, y $5.000 en el mes de agosto).



"IR PERDIENDO"

La abogada previsionalista Andrea Falcone destacó que el efecto de este tipo de medidas es el “achatamiento” de la pirámide de haberes, ya que se compensa solo a los segmentos más bajos de la escala. Con bonos o aumentos que combinan sumas fijas más porcentajes, las jubilaciones medianas y altas se encuentran entre las más castigadas.

“Al comenzar septiembre hubo un punto de equilibrio luego de ir perdiendo 5 puntos el primer semestre. Los reajustes habían sido el 8% en marzo y 12% en junio y la inflación nivel general fue el 25%, por eso en setiembre que se reajusta 12,4% y se da ese espejismo de equilibrio, porque los asalariados prefinancian la inflación, al día de hoy vuelven a estar entre 6 a 7 puntos abajo según el índice de octubre”, explicó Eugenio Semino, a cargo de la unidad de la Tercera Edad en la Defensoría del Gobierno porteño.

Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), estimó que las jubilaciones vienen creciendo al 12% trimestral, sin contar los bonos. “Si en diciembre suben 12% habrán crecido 53%, igual que la inflación que se proyecta para diciembre. Pero las jubilaciones están 15% abajo con respecto a 2017, antes que empiece la crisis actual”, destacó.

“La normativa de los últimos cuatro años propugna igualar la movilidad con la inflación. Para que esto se dé, el aumento de diciembre debería ser de 10%. El problema es que esto se olvida del problema que se arrastra desde 2016 muy agravado desde 2018 a fines de 2020. En este período los jubilados perdieron hasta 30% de su haber jubilatorio; recordemos que en marzo de 2020 hubo aumentos escalonados”, dijo a Infobae Adrián Troccoli, abogado previsionalista.

“Los miembros informantes de los dictámenes que luego se convirtieron en la actual Ley de Movilidad reconocieron en el Congreso una pérdida de 19,55% en el período 2018-2019, pero no impulsaron solución alguna. Es decir que igualar la inflación este año deja a los jubilados cobrando 2/3 partes de su haber, esto es una forma de ajuste que aún no tiene resolución judicial”, agregó Troccoli.

(*) Periodista especializada de Infobae.