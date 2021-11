Vuelve "Postales, rescates y resacas" a La Máscara

Luego de cuatro exitosas funciones a sala llena, "Postales, rescates y resacas" regresa al Centro Cultural La Máscara por última vez. La obra escrita, dirigida y protagonizada por Valeria Díaz se presentará este viernes a las 21:30 h y el sábado a las 20 h.

El texto de la obra surgió en el año 2020, "como una búsqueda de poder nombrar procesos, impresiones y pensamientos en el día a día, donde la propia historia se veía modificada por emociones intensas y el cambio constante del contexto social. Con el tiempo, la idea mutó a la posibilidad de que lo escénico pudiera sustituir lo íntimo, donde la palabra tomara cuerpo. En este camino, se profundizaron los lazos entre quienes formamos parte del proyecto, y no solo a nivel profesional, sino personalmente", expresó Díaz.

En tal sentido, agregó: "Reafirmamos con mayor intensidad la importancia del arte en los buenos tiempos de las sociedades pero principalmente, en los adversos. Esta construcción de un 'refugio' no hace referencia a un espacio aislado del entorno, sino que lo biográfico es el punto de partida pero no con el intento de representar con fidelidad documental, sino generar un clima sugestivo donde aflore lo vivido de un modo nuevo. Creemos en la oportunidad que ofrece el arte para resignificar esta experiencia (colectiva, pero también subjetiva) e invitar a los demás a pensar y ser partícipes de esta posibilidad".

La sinopsis de la obra reza: "Tres actores en escena. La caja negra de la escena opera como la mente compartida de estos personajes que más que una psicología particular, parecen encarnar diversos estados e intensidades que se superponen y toman protagonismo. Aquí se esboza una hipótesis sobre lo vital, sus complejidades y contradicciones. Las postales nacen para volver imagen nuestros estados profundos de psiquis afectada, las resacas innegables del cansancio nos conectan con lo más primitivo e incluso lo peor de nuestra humanidad; y los rescates, por su parte, toman las impresiones que se van grabando en la mente. Amor, muerte, vida, dolor, sueños, sanación, vínculos: todo existe a flor de piel para convertirse en un ejercicio de memoria que nos hable de nosotros mismos y el mundo que queremos".

César Maldonado, uno de los intérpretes de la obra, reveló que en un comienzo, los ensayos los hacían a través de la plataforma Meet, puesto a que debido a la pandemia de coronavirus no podían practicar presencialmente. Como consecuencia, se especuló con presentar la obra en una plataforma, luego cuando comenzaron las flexibilizaciones, pensaron en hacer un formato mixto y, finalmente, con la apertura de las salas, pudieron llevarla a cabo de manera presencial. "De hecho en la obra algo queda. Lo que se presenta son parte de los ensayos, no fueron creados desde un inicio para la obra, sino que fueron parte de los ensayos", detalló.

"Postales, rescates y resacas" se presentó en La Máscara los días 3, 9, 10 y 17 de octubre a sala llena. "Nos sorprendió gratamente la convocatoria del público", aseguró Maldonado, quien sostuvo que "en la obra el público atraviesa por todos los estados. Es una obra reflexiva, muy sensible. La gente nos dice que en la obra se resume muy bien todo lo que transitamos en el 2020, que parece lejano, pero está ahí, lo hemos vivido. Y la idea es dejar un mensaje esperanzador, un mensaje de alegría, de resiliencia, de saber que estamos vivos y qué vamos a hacer con esto", remarcó el actor.

Por su parte, Díaz describió: "Los comentarios recibidos del público insisten en el valor del espacio que genera esta obra para reflexionar sobre las pérdidas, las tristezas, las alegrías, las anécdotas y las incertidumbres provocadas por la pandemia de covid-19, y sobre la oportunidad de encuentro, identificación y catarsis por medio de una poética sensible. La interpelación inspirada en hechos autobiográficos (aunque compartidos con los espectadores y vigentes aún en el imaginario colectivo) constituye una invitación sutil a volver a pasar por el cuerpo lo vivido para sanar y mirar hacia adelante".

Es por ello y porque "somos un grupo de artistas rafaelinos, los tres egresados de la Escuela Municipal de Artes Escénicas de Rafaela de la primera promoción", que Maldonado recomienda asistir a la obra. "Aseguramos que se van a sentir conmovidos y se van a ir transformados luego del encuentro", añadió.

Para cerrar, César Maldonado destacó: "La idea es poder vivir y vibrar con el público, poder transmitir desde nuestro arte, desde nuestro ser, esto que somos y que tanto nos gusta. Los invito a que apoyen el teatro rafaelino y sepan que vamos a estar ahí dejándolo todo, dejando el cuerpo, voz y alma para el espectador, para generar el encuentro de tribu que tiene el teatro, que se gesta para esto, para poder decir, decirnos, indagar, indagarnos y, ojalá, transformarnos".

La obra cuenta con el apoyo de la Comisión para la Promoción de la Cultura y se presentará el día viernes 12 de noviembre a las 21:30 hs. y el sábado 13 a las 20 hs. en el Centro Cultural La Máscara de la ciudad de Rafaela. Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden retirarse de 17 a 20 hs. en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250) o reservando al 503222.



Ficha artística y técnica:

Dramaturgia y dirección: Valeria Diaz

Intérpretes: César Maldonado, Marcos Forni y Valeria Diaz

Diseño de sonido: Iván Naconechney

Diseño de luces y técnica: Bruno Morra

Diseño gráfico: Daiana Albanesi