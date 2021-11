“Hacemos Humberto” presentó a Esteban Alfredo Rodríguez

POR JORGE LUIS MEZZABARBAPara las elecciones del próximo domingo 14, el electorado se encontrará en el cuarto oscuro en lo que se refiere a nuestra localidad, con dos opciones más. Serán dos listas para la Comuna de Humberto 1° que por no haber tenido internas en las PASO provisorias de septiembre no se las vio en ese recinto.Dijimos serán dos listas, una por el oficialismo y la opositora que encabeza Esteban Rodríguez y está apoyada por el senador Alcides Calvo y el actual gobernador de la Provincia de Santa Fe Omar Perotti.El viernes pasado se llevó a cabo la presentación justicialista que se mueve con el slogan “Hacemos Humberto” y al Ing. Esteban Rodríguez en la mesa cabecera lo acompañó, además de su grupo, el senador Alcides Calvo, Adrián Sola presidente de la Comuna de Tacural y secretario del Partido Justicialista, su colega de Ataliva Marcelo Bergese, Fabio Sánchez Jefe de Vialidad Distrito 7 y un interesante grupo de seguidores.Esteban Rodríguez que hace sus primeros pasos en la política, remarcó muy bien que se vio tentado por el senador Calvo y de su conocimiento emprendió este camino. “Como director de la Escuela Técnica N° 565 estoy acostumbrado a gestionar cosas que necesitamos a distintos niveles, por eso creo que con ese ímpetu estaré capacitado para brindarle apoyo y gestión a la localidad”. En otro tramo destacó “somos un grupo de gente que conformamos la lista y donde algunos vienen de otros sectores políticos que aceptaron el desafío para seguir “haciendo Humberto” y estamos unidos por la política de los hechos y no de las palabras.Su plataforma de trabajo tiene como punto extremo para comenzar a trabajar un *)“Plan de prevención de delitos” (trabajo conjunto de la policía, con centro de monitoreo activo y guardia urbana humbertina); *)Concretar proyecto para realizar todas las instancias de la licencia de conducir en la localidad; *)Construcción del edificio de la Escuela Técnica N° 565; *)Gestiones de planes de viviendas; *)Mantenimiento de espacios verdes; *)Creación de un plan central de caminos (planificación conjunta con productores agropecuarios); *)Promover espacios a cielo abierto para diversas actividades culturales, artísticas y gastronómicas; *)Gestionar la creación del parque industrial; *)Humberto Compra-programa comunal para beneficiar a los comercios locales y *)Planes de salud barriales.A su turno el senador Alcides Calvo agradeció la presencia de todos, transmitió el saludo de Omar Perotti y tuvo un reconocimiento especial para los integrantes de la lista que se presentaba. Resaltó la participación de todos en trabajos previos y prometió junto al gobierno provincial seguir con esta sintonía de trabajos (gobiernos provincial y nacional), un manejo ordenado con proyectos renovadores y posibilidades de expansión. Remarcó muchos proyectos para Humberto 1° que se encuentran en marcha, otros que están por salir a la luz en próximos días y pidió el apoyo para el domingo 14 al candidato local Esteban Rodríguez y para Senadores y Diputados nacionales que representen a la provincia. Dio la primicia de poner en marcha una escuela de policía en Rafaela para que gente de la zona ingrese y luego ya capacitada, pueda actuar en defensa de ciudadanos del Departamento.El final fue con una muy buena noticia a cargo del Ing. Esteban Rodríguez anunció a los presentes: se trata de tres aportes que han logrado para la localidad, $ 1.200.000 para el Club Argentino; $ 450.000 para el Club 9 de Julio y $ 350.000 para la Escuela Técnica.La lista completa del justicialismo “Hacemos Humberto” es la siguiente: titulares: Rodríguez Capovilla Esteban Alfredo; Ortiz Zavalla Meloni Nicolás; Tardivo Natalia Andrea; Curti Raúl Fortunato y Gandolfi Gilda Andrea. Suplentes: Cillario Claudio Nicolás; Cicotti Carlos Dante; Baral Jesica Claribel; Bonino Claudio José y Bocio Melina AndreaControlador de Cuentas titulares: Ceirano Anselmo José; Ávila Olga y Capovilla Norberto Alfredo. Suplentes: Peirano Fernán Darío; Cisneros Erika Julia Agostina y Giovannini María Silvina.