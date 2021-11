Los que repudiaron y avalaron la farsa electoral en Nicaragua

WASHINGTON, Estados Unidos, 10 (AFP). - El repudio es general. Solo un puñado de países avalaron la farsa electoral montada por el dictador Daniel Ortega el pasado domingo en Nicaragua.

A fuerza de represión, persecución y censura, y además con nada menos que siete candidatos presidenciales opositores privados de su libertad de manera arbitraria, el mandatario sandinista, en el poder desde 2007, permanecerá en el cargo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por un nuevo período de cinco años.

Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, sostuvo que las elecciones organizadas en Nicaragua por Ortega fueron "una pantomima ni libre, ni justa, y ciertamente, no democrática".

Pese a que el dictador sandinista se proclamó vencedor, Biden lo instó a tomar "inmediatamente" los pasos necesarios para "restaurar" la democracia en el país centroamericano.

En esa misma línea se pronunció la Unión Europea (UE), que consideró que la reelección de Ortega carece de legitimidad al celebrarse unos comicios "sin garantías democráticas".

Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la UE, indicó por medio de un comunicado que "Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes".

Mientras tanto, en América Latina, las primeras naciones en salir a repudiar los comicios del domingo fueron Colombia, Uruguay y Costa Rica.

En el caso de México, que en los últimos tiempos evitó condenar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Ortega, por el momento no se pronunció sobre las elecciones del domingo.

Por su lado, la Argentina, en un escueto comunicado, expresó que mantiene su "tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas".

El dictador venezolano Nicolás Maduro, quien también permanece en el poder pese al desconocimiento de gran parte de la comunidad internacional, envió "un abrazo solidario y de felicitaciones al comandante presidente Daniel Ortega, a la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, por su legítima reelección", dijo en un comunicado la Cancillería.

El gobierno de Bolivia saludó la "alta participación y la vocación democrática" en los comicios: "Estamos seguros que con el respeto del voto popular se fortalece la democracia, como ejercicio pleno de la soberanía del pueblo".

La dictadura cubana también se pronunció en apoyo del régimen sandinista. Según el mandatario Miguel Díaz-Canel, los comicios "fueron una demostración de soberanía y civismo ante la cruel campaña mediática que sufre el país centroamericano".

Rusia e Irán, dos regímenes que mantienen estrechos vínculos con las dictaduras latinoamericanas, también respaldaron a Ortega.