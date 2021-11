Así se jugará la tercera del Clausura

El próximo domingo habrá elecciones y es por ello que los encuentros del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, en su tercera y última fecha de su primera etapa, se jugará de manera anticipada.

La misma, la que definirá los cuatro clasificados a semifinales.



La fecha que se viene. Jueves 11/11. 21.30hs Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona, Brown San Vicente vs Bochófilo Bochazo, 22 hs. 9 de Julio vs Florida, Quilmes vs Talleres, Ben Hur vs Deportivo Aldao. Viernes 12/11. 22 hs. Dep. Libertad vs Unión, Dep. Tacural vs Sportivo Norte (se confirma hoy). Sábado 13/11. 17hs Ferrocarril del Estado vs Peñarol.



PARA SEMIFINALES



En la reunión de CD que tuvo lugar en la noche de ayer quedó definido que las Semifinales del Clausura de Primera A se disputarán el domingo 21 de noviembre. Si estaría afectado algún equipo que juegue el Regional Amateur (Ben Hur, 9 de Julio, Argentino Quilmes o Libertad) se jugará el jueves 18.

La final se programó para el domingo 28 de noviembre, y de llegar a dicha definición alguno de los equipos que juegan el regional, también irá en la semana.



Recordando que el próximo fin de semana no habrá actividad en la Primera B, se pactó que las semifinales se disputarán el miércoles 24 y la final el domingo 28.