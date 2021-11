Messi entrenó con sus compañeros y alimenta las ilusiones para el viernes

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El astro Lionel Messi se entrenó ayer casi a la par de sus compañeros de la Selección argentina, y alimenta las ilusiones de poder estar el próximo viernes frente a Uruguay, por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El astro del PSG, quien no jugó los últimos dos partidos con su equipo, arrancó la práctica realizando movimientos a la par de sus compañeros, en espacios reducidos.

Sin embargo, luego el cuerpo técnico decidió que el capitán del equipo albiceleste realice trabajos diferenciados, dado que se está recuperando de una lesión muscular.

La idea de Lionel Scaloni es que Messi, de 34 años, juegue parte del partido ante Uruguay, el próximo viernes en Montevideo, y si está en condiciones, todo el cotejo ante Brasil, el martes venidero en San Juan.

Ya desde antes del arribo de los futbolistas albicelestes al predio de Ezeiza se especulaba con la chance de que la "Pulga" solo tenga un puñado de minutos frente a los charrúas, el próximo viernes en Montevideo, en caso de ser necesario, porque aquél golpe de comienzos de septiembre por parte del defensor venezolano Adrián Martínez no le permitió seguir en óptimas condiciones físicas.

En la primera parte de la práctica, en la que la prensa pudo observar los trabajos en el predio de la AFA, Messi se mostró de buen humor y realizando movimientos con pelota junto a sus compañeros.

Luego "La Pulga" efectuó trabajos diferenciados, tal como hizo su compañero en el PSG Leandro Paredes, cuya presencia en el partido ante la "celeste" descartado.

Paredes aún se recupera de un desgarro en el cuádriceps que sufrió a mediados de octubre en el duelo Argentina-Perú, y que no le permitió actuar con el PSG desde entonces.

Frente a Uruguay sería resguardado y sería reemplazado por Guido Rodríguez.

Al entrenador Lionel Scaloni le quedan solo dos estímulos más de entrenamiento programados oficialmente: miércoles y jueves a la mañana, antes de viajar a Montevideo.

La Argentina, que todavía espera la resolución de la FIFA por el encuentro suspendido ante Brasil en San Pablo, podría certificar su clasificación a Qatar 2022 en esta ventana de Eliminatorias. .

Actualmente está en el segundo puesto con 25 puntos, a seis de Brasil, pero a doce de Chile, que está sexto y sería el corte para quedar fuera de la posibilidad mundialista, cuando quedan 18 unidades en juego.