Entre lágrimas, Palermo recordó a Maradona

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, Martín Palermo, recordó ayer a su ex compañero y entrenador Diego Armando Maradona entre lágrimas y aseguró que la partida del "Diez" le genera "un dolor inmenso".

"Cuando me acuerdo de Diego, me pasa que se me llenan los ojos de lágrimas, sí. Y mucho. Es algo que no puedo aceptarlo, es algo que no tengo palabras de lo que para mí es Diego. Es todo, es verlo en una foto y me duele el alma, es un dolor inmenso", dijo Palermo, visiblemente emocionado, en declaraciones a la señal de cable TNT Sports.

El "Titán" y el astro argentino fueron compañeros en Boca pero, además, Maradona llevó al atacante a su único Mundial, en Sudáfrica 2010, donde le convirtió un gol a Grecia con la camiseta de la Selección argentina.

"Yo soy así desde lo sentimental, me nombrás a Diego y me está faltando una parte mía, como también cuando se fue mi hijo" continuó Palermo en referencia a Stéfano, quien falleció a poco de nacer en 2006.

En ese sentido, cerró: "Son dos cosas que extraño mucho y que desde lo sentimental, los tengo presente siempre. Mi expresión es todo lo que puedo responder".