Designaciones de árbitros y nuevo escándalo desatado

Se viene la definición de la Primera Nacional y el próximo lunes se disputarán todos los partidos decisivos de la 34ª y última fecha. En la jornada de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales y la polémica se desató al conocerse el árbitro que estará en Villa Dálmine vs Barracas Central.



El elenco que preside Matías Tapia, hijo de Chiqui (presidente de AFA), llega al final del torneo como líder de la zona B con 55 puntos, uno más que Ferro, por lo que si gana se asegurará un lugar en la definición por el ascenso a Primera ante el ganador de la zona A.

En esta última fecha Barracas, que durante el torneo tuvo varios arbitrajes polémicos que lo favorecieron, será arbitrado por Pablo Dóvalo, árbitro que más veces lo supo dirigir en esta temporada y con el cual nunca perdió.



Por otro lado, Atlético de Rafaela que estará visitando a Brown de Adrogué, el juez designado fue Andrés Gariano. Los asistentes serán Norberto Páez y Cristian Martínez Cuenca. Como cuarto irá Lucas Comesaña.



Dicho encuentro, el cual marcará la despedida de la ‘Crema’ en el 2021, se disputará el próximo lunes 15 de noviembre a las 17 hs.



El programa completo de partidos, días, horarios y árbitros que tendrá la 34ª fecha del torneo de la Primera Nacional:



Zona A



Jueves 11/11: 21.00hs Estudiantes de Río Cuarto vs. Temperley (Mariano González).

Viernes 12/11: 15.00hs Nueva Chicago vs. Estudiantes de Buenos Aires (Luis Lobo Medina).

16.00hs Chacarita vs. Mitre de Santiago del Estero (Sebastián Martínez).



Lunes 15/11:

19.10hs Almirante Brown vs. Alvarado de Mar del Plata (Diego Ceballos).

19.10hs (TV) San Martín de Tucumán vs. Tigre (Fernando Espinoza).

19.10hs Belgrano de Córdoba vs. Quilmes (Leandro Rey Hilfer).

19.10hs Deportivo Riestra vs. Agropecuario de Carlos Casares (Yael Falcón Pérez).

19.10hs Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Maipú de Mendoza (Nazareno Arasa).



Zona B



Viernes 11/11:

16.00hs Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. All Boys (Adrián Franklin).



Lunes 15/11:

17.00hs Brown de Adrogué vs. Atlético de Rafaela (Andrés Gariano).

17.00hs San Martín de San Juan vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (Pablo Giménez).

17.00hs (TV) Villa Dálmine vs. Barracas Central (Pablo Dóvalo).

17.00hs San Telmo vs. Instituto de Córdoba (Héctor Paletta).

17.00hs Defensores de Belgrano vs. Gimnasia de Jujuy (Mario Ejarque).

17.00hs Almagro vs. Ferro Carril Oeste (Ariel Penel).

17.00hs Güemes de Santiago del Estero vs. Deportivo Morón (Pablo Echavarría).

20.30hs Santamarina de Tandil vs. Tristán Suárez (Yamil Possi).