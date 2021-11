Gonzalo García vuelve a la selección

Gonzalo García (54 años), vuelve a la Selección argentina de básquet luego de una etapa de mucho éxito como asistente, entre el 2004 y 2016. El oriundo de San Martín, Buenos Aires, y radicado en Rafaela cuando los calendarios deportivos lo permiten, fue uno de los elegidos por Néstor García.

“Será nuestro coach más experimentado en el seleccionado. Ya estuvo durante 13 años y conoce todo, los torneos, los rivales… Es un estudioso y, además, un ganador de nuestra Liga. Destaco además que es muy ubicado en su rol. Es muy difícil hacer lo justo, lo ideal, lo que se necesita como asistente. Y él hace siempre lo que tiene que hacer. Maneja muy bien los tiempos y tiene el mayor de mis respetos”, opinó "Ché".

“Las sensaciones son las mismas que, en 2004, cuando recibí el llamado de Rubén (Magnano) para el Sudamericano de Brasil: una mezcla de orgullo, satisfacción y compromiso. Para mí el seleccionado es lo máximo. Han sido años de trabajo y dedicación, acompañando también a Sergio (Hernández) y Julio (Lamas). Al recibir el llamado de Néstor me volvieron esos sentimientos y recuerdos...”, inició Gonzalo en declaraciones a prensa CABB.



TORNEO OFICIAL

La séptima y última fecha de la fase regular del torneo Oficial de Primera División de la ARB se jugará entre jueves y miércoles de la semana que viene. Cabe recordar que la sexta se cerró el domingo con el triunfo de Ben Hur sobre Argentino Quilmes por 79 a 72.

Este es el programa de la séptima: jueves 21.30 Peñarol vs Independiente; viernes 20.30 Atlético vs. 9 de Julio (reprogramado fecha 4); miércoles 21.30 Libertad vs. Quilmes; Ben Hur vs. Atlético y 9 de Julio vs. Unión.

Posiciones: Libertad y Ben Hur 11 puntos; Quilmes 10; Unión 9; Independiente y Atlético 8; 9 de Julio y Peñarol 6.



BEN HUR CLASIFICO EN U13

Durante el domingo 7 de noviembre se llevaron a cabo los mano a mano del Federativo U13 masculino de Santa Fe en busca de los participantes para el Final Four de la categoría. Ben Hur derrotó ampliamente a Santa Paula de Gálvez por 73 a 42, mientras que Unión hizo lo propio ante Atalaya por 80 a 47.

De acuerdo a la general las semifinales en sede a licitar serán Sportsmen Unidos de Rosario vs. San Lorenzo de Tostado y Unión de Sunchales vs. Ben Hur de Rafaela.