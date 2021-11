Zonas diferentes para los equipos rafaelinos

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este martes la conformación de las zonas y el fixture del torneo Regional Amateur que dará comienzo el 21 de noviembre.

Recordemos que la Región Litoral Sur que integran los equipos de la Liga Rafaelina, está conformada por equipos de Santa Fe y Entre Ríos. Conocidos los inscriptos, el CF determinó cuatro zonas en cada una de las provincias, algunas de tres y otras de cuatro integrantes. Los clubes de la Liga Rafaelina estarán en zonas de tres clubes.

Zona 6: 9 de Julio y Libertad de Sunchales; Unión y Juventud de Bandera (Liga Ceresina).

Zona 7: Argentino Quilmes; Argentino de San Carlos (Liga Santafesina) y Atlético San Jorge (Liga Dep. San Martín).

Zona 8: Ben Hur; Colón de San Justo (Liga Santafesina) y Miramar de Arroyo Aguiar (Liga Paivense).

La zona 5 es la de cuatro clubes y está conformada por elencos del sur provincial: Atlético Carcarañá y Campaña (Liga Cañadense); Puerto San Martín (San Lorenzo) y Unión de Alvarez (Liga Rosarina).

Uno de los datos salientes es que ya en la primera fase hay dos fechas entre semana. Clasificarán los dos primeros de cada zona para la segunda fase, donde ya comenzarán las eliminaciones en play offs.



FIXTURE ZONA 6

Primera fecha (21/11): Libertad vs. 9 de Julio. Libre: Unión Juventud.

Segunda fecha (24/11): Unión Juventud vs. Libertad. Libre: 9 de Julio.

Tercera fecha (28/11): 9 de Julio vs. Unión Juventud. Libre: Libertad.

Las revanchas se jugarán el sábado 4, martes 7 y domingo 12 de diciembre.



FIXTURE ZONA 7

Primera fecha (21/11): Quilmes vs. San Jorge. Libre: Argentino.

Segunda fecha (24/11): Argentino de San Carlos vs. Argentino Quilmes. Libre: San Jorge.

Tercera fecha (28/11): San Jorge vs. Argentino San Carlos. Libre: Quilmes.

Las revanchas se jugarán el sábado 4, martes 7 y domingo 12 de diciembre.



FIXTURE ZONA 8

Primera fecha (21/11): Ben Hur vs. Miramar. Libre Colón de San Justo.

Segunda fecha (24/11): Colón vs. Ben Hur. Libre: Miramar.

Tercera fecha (28/11): Miramar vs. Colón. Libre: Ben Hur.

Las revanchas se jugarán el sábado 4, martes 7 y domingo 12 de diciembre.



EL REGLAMENTO, LITORAL SUR

Primera Ronda: se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas.

Segunda Ronda: está integrada por los 16 clubes provenientes de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los 8 ganadores clasifican a la tercera ronda.

Tercera Ronda: estará integrada por 8 equipos clasificados de la Segunda Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro ganadores clasifican a la cuarta Ronda.

Cuarta Ronda: estará integrada por 4 equipos clasificados de la Tercera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los 2 ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda: estará integrada por 2 equipos clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El ganador clasifica a la Etapa Final.

No trascendió el reglamento de la etapa final, aunque de mantenerse como en años anteriores el ganador de la Región Litoral Sur luego debe definir uno de los cuatro ascensos de la categoría, mano a mano con otro equipo, ya sea de la Litoral Norte o de la Centro. Eso lo dispone luego el Consejo Federal.