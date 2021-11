Atilra confirma un acuerdo para la reactivación "definitiva" de SanCor

En Buenos Aires se avanzó en la redacción y firma de un memorandum de compromiso para favorecer, con el apoyo del Gobierno nacional, de un grupo inversor que permitirá reactivar en forma definitiva y sustentable la láctea que tiene su casa matriz en Sunchales. El anuncio fue efectuado por el gremio lechero. Uno de los compromisos es que no se produzcan despidos.

Con entusiasmo, el gremio lechero de Atilra confirmó un acuerdo para rescatar a la cooperativa sunchalense SanCor de su profunda crisis a partir de la inyección de fondos frescos a cargo de un grupo inversor integrado por José Urtubey, Marcelo Figueiras y Jorge Estévez, que contará con el respaldo del Gobierno nacional y del Banco Nación.

"Se desarrolló un encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, el representante y presidente de la cooperativa SanCor, José Pablo Gastaldi, el secretario General de ATILRA, Héctor Ponce y el grupo de empresario-inversor integrados por José Urtubey, Marcelo Figueiras y Jorge Estévez, para llevar adelante el compromiso de una 'reactivación definitiva y sustentable' de la Cooperativa SanCor CUL" informó el sindicato a través de un comunicado.

Más prudente, desde la conducción de la empresa láctea evitaron hablar de un acuerdo aunque sí admiten la existencia de una oferta que será analizada. "Hoy (por ayer) se reúnen las partes involucradas en esta instancia para formalizar una propuesta y las intenciones de cada uno, intercambiar las primeras opiniones, tras lo cual, SanCor analizará la factibilidad y conveniencia técnica. Si fueran consideradas oportunas, a su debido tiempo, la presentaría a consideración de la Asamblea de Asociados, quienes tienen la potestad de aprobar, rechazar o sugerir ajustes", expresó la cooperativa optimista pero cauta a la vez.

Desde Atilra, señalaron que "el gobierno se mostró dispuesto a otorgar y poner a disposición 'todas las herramientas de financiamiento' que tenga a su alcance para logra esa reactivación sustentable". Y citan a Kulfas cuando se comprometió a "apoyar ese plan de negocios ambicioso para recuperar el liderazgo que tuvo esta cooperativa". Por su parte, el presidente del Banco Nación subrayó que "tenemos la decisión política de colaborar para llegar a buen término, vamos a encontrar un camino entre todos y comprometo el apoyo del banco para esto".

La propuesta fue consensuada por todos los sectores involucrados y hubo halagos por parte de los empresarios por el "prestigio y reputación que tiene la cooperativa, todos pusimos el hombro para llegar a este acuerdo". Urtubey expresó que "sabemos que falta inversión de capital de trabajo y por eso estamos aquí", según cita Atilra.

La reunión fue seguida de cerca por muchísimos trabajadores y trabajadoras de SanCor y por Atilra de todo el país. "El acompañamiento de los afiliados a la organización sindical se hizo sentir en las calles mientras se llevaba a cabo la reunión. Estuvieron todos presentes generando un marco de respaldo y de confianza hacia los trabajadores y trabajadoras de SanCor y la organización gremial", se destacó.

Días atrás, el sindicato que encabeza Ponce había exigido al Gobierno mayor celeridad en la busca de una solución para la crisis de SanCor, que cuenta con seis plantas en Santa Fe y Córdoba, y 1700 empleados directos.



El MEMORANDUM

DE COMPROMISO

De acuerdo al comunicado de Atilra, el acuerdo suscripto señala en su cláusula primera que "en virtud de las dificultades del mercado lácteo en general y la crítica situación de SanCor en particular, se ha venido explorando entre las partes, distintas alternativas para una solución sustentable en el tiempo, que impulse a SanCor a recobrar su posición de liderazgo en el mercado lácteo nacional, manteniendo la mayor cantidad de puestos de trabajo reales que fuera posible. En función de ello se han delineado las bases de un nuevo modelo de gestión, atendiendo las necesidades más urgentes de todas las partes interesadas".

En el segundo punto, agrega que "es voluntad de los presentes, crear un patrimonio de afectación el cual sería administrado por personas físicas y jurídicas designadas por el Grupo Empresario, constituyéndose un Fideicomiso, cuya finalidad será facilitar el desarrollo de la actividad industrial y comercial del conjunto y que tenga entre sus objetivos principales generar un negocio empresarial sustentable que arroje los beneficios necesarios para atender las obligaciones laborales del personal que continúe bajo relación dependencia directa de SanCor y aquellas obligaciones que permitan la continuidad del giro de la cooperativa dentro del la nueva conformación del negocio".

Asimismo, las partes asumen los siguientes compromisos:

1) Destinar partidas específicas implementadas por el Estado Nacional, consistentes en fondos con destino exclusivo a la adquisición de materia prima y los respectivos insumos para su elaboración y transformación industrial, con el objeto de lograr un equilibrio operativo que permita una transición hasta el arribo de las líneas de crédito que por intermedio del Ministerio de Desarrollo Productivo y los bancos de la Nación y/o BICE permitan que el Grupo Empresario inicie su actividad, asimismo similar destino se le dará al producido de la venta por parte de SanCor de los activos accionarios que posee de otra u otras empresas, todo lo cual deberá encaminarse a colocar a la empresa en un nivel de equilibrio operativo, el que se encuentra en los aproximadamente 1.000.000 de litros diarios promedio, nivel que deberá alcanzarse en el menor plazo posible.

2) SanCor y el Fideicomiso del Grupo Empresario, se comprometen a no producir despidos incausados entre los aproximadamente 1.450, trabajadores comprendidos en la CCT 2/88 y representados por Atilra.

3) SanCor transferirá al Fideicomiso del Grupo Empresario una vez que se haya concretado la recepción por parte de dicho grupo de los fondos provenientes de las líneas bancarias oficiales ya mencionadas, aquellos bienes que este último indique como necesarios para cumplir con los objetivos industriales y comerciales del proyecto de puesta en valor de la empresa, consistiendo los mismos, conceptualmente, en aquellos bienes e instalaciones que estén al servicio de la elaboración de la totalidad de los productos que SanCor tiene la posibilidad actual o futura de producir y comercializar.

4) Atilra tendrá participación dentro del Fideicomiso, la que se determinará oportunamente y ejercerá el contralor del destino de los fondos provenientes de las herramientas financieras provistas por el Estado Nacional a fin de asegurar que los mismos no sufran desvíos de los objetivos trazados, asimismo continuará contribuyendo al mantenimiento de la paz social para l cual es indispensable que se cumplan las pautas acordadas.