Argentina ratifica intención de acordar con el FMI en marzo

El objetivo de la Argentina es arribar a un acuerdo con el FMI a más tardar en marzo próximo, para lo cual se sigue negociando cómo refinanciar unos USD 44.000 millones, ratificaron ayer fuentes oficiales. La meta será reunir el mayor consenso necesario en el país para dotar de respaldo amplio a un acuerdo.Con ese fin se buscará la aprobación del acuerdo por parte del nuevo Congreso que quedará conformado a partir del 10 de diciembre próximo. Además, el Gobierno considera que el plan económico ya fue presentado al FMI, a partir de las proyecciones plurianuales previstas en el Presupuesto.En el Gobierno consideran clave que los "factores de poder" existentes en el país brinden su respaldo al futuro acuerdo.Cuanto más extendido sea el apoyo de los factores de poder en la Argentina, más fuerza habrá en las negociaciones, indicaron.En el Gobierno insisten en que no se deben repetir los "errores" del acuerdo sellado con el organismo por la administración de Mauricio Macri en el 2018. Y señalan que uno de los ejes debe ser sostener la "recuperación económica" y dar respuesta a los "problemas estructurales" de la Argentina.Se busca cerrar con el FMI un acuerdo de características similares al firmado con los bonistas, que permitió aliviar en unos USD 35.000 millones la carga de la deuda en la primera década. Además, se pretende que el Fondo Monetario deje de cobrar los sobrecargos que representan adicionales por casi USD 1.000 millones anuales."El Fondo, que es un prestamista de última instancia, está cobrando actualmente tres veces la tasa que paga el mercado, algo quedó mal, por lo tanto revisémoslo", pidió el presidente Alberto Fernández. El jefe de Estado reclamó "replantearnos esa lógica que se impuso en el mundo de privilegiar lo financiero por sobre lo productivo". El objetivo del Gobierno es mejorar el perfil productivo, especialmente en el sector que genera divisas, explicaron fuentes oficiales.EJES DEL ACUERDOEl tipo de cambio y las proyecciones de crecimiento y recaudación son las claves de la negociación en curso entre la Argentina y el FMI. Así lo indicó ayer el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos. "Estamos discutiendo, entre otras cosas, el seguro fiscal, las proyecciones de crecimiento, las proyecciones de acá a varios años de recaudación y el tipo de cambio", señaló.Chodos aseguró que "en el corazón del mandato de 2019 está arreglar el problema de endeudamiento que dejó Mauricio Macri". Sostuvo que es parte de una responsabilidad que "le toca al peronismo en general". En declaraciones radiales, Chodos explicó que "con el FMI se está discutiendo el esqueleto de los programas que vamos a tener que tener". Y admitió que "está claro que la Argentina no va a poder pagarle en estas condiciones al Fondo".En referencia al estado en que se encuentran las negociaciones, señaló que "se está discutiendo el formato de programa que tiene que haber para que los fondos del nuevo programa vayan a financiar los vencimientos del programa anterior".Explicó que el FMI, "técnicamente, no tiene las lógicas modernas, entonces no hay refinanciación y tampoco técnicamente hay default; vos tenés un nuevo financiamiento para pagar los vencimientos existentes. En el nuevo financiamiento tenés que tener un cronograma y un programa atrás que lo sustente".Al hacer hincapié en el rol que debe asumir el país en las negociaciones, remarcó que el gobierno "tiene que defender a la Argentina y al futuro de los argentinos". Puntualizó que "lo importante es tener un programa en el que uno tenga la certeza que no va a generar una nueva recesión y no va a eliminar este crecimiento".Con respecto a la reciente gira presidencial por Europa, señaló que "hay un diálogo que sirve y funciona, y va en la dirección de cuáles son las características y por dónde la Argentina podría salir". "Por eso son tan importantes las reuniones del G20 como la que acaba de venir el Presidente, los diálogos técnicos y el diálogo internacional para ir generando mayor masa crítica de comprensión", explicó.Al mismo tiempo, apuntó contra el endeudamiento propiciado por la gestión de Macri y consideró que "estaban defendiendo políticas determinadas que estaban en la causa de la insustentabilidad, y lo que se presentó como problema real era la crisis de confianza, cuando claramente el problema pasaba por otro lado". Chodos sostuvo que "arreglar en cinco minutos significa firmar un contrato de adhesión a lo que te den".