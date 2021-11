¿La confesión de Macri?

Legisladores nacionales del Frente de Todos consideraron que el ex presidente Mauricio Macri admitió que el mega crédito del FMI fue utilizado para "financiar la fuga de capitales". Los legisladores integran la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior, y se hicieron eco de recientes dichos del ex presidente sobre el destino de la deuda contraída durante su gobierno con el organismo multilateral.

"Afirma con todas las letras que el dinero proveniente del FMI se usó para financiar la salida del país de capitales especulativos que habían ingresado para aprovechar las altísimas tasas de interés en pesos establecidas por su propio gobierno, de forma tal de realizar enormes ganancias en dólares a costa de los intereses del país", planteó el oficialismo parlamentario.

En una entrevista periodística, el fundador del PRO consideró que (el ex presidente estadounidense, Donald) Trump "se portó muy bien con nosotros", entre otros motivos porque "apoyó el crédito del Fondo". Resaltó que "la plata del FMI, que es la plata de los demás países", la usó el Gobierno de Cambiemos "para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo".

"Ese préstamo no hubiera existido de no haber sido por la voluntad del entonces presidente de los Estados Unidos que Macri fuera reelecto en 2019. Es preciso recordar que se trató del préstamo más grande de la historia argentina e incluso también de la propia historia del FMI", subrayaron los legisladores oficialistas.