Doble pensión de Cristina

Debería haber un barómetro público para medir la

brecha entre lo que dicen y pregonan los políticos y lo que realmente hacen. La sensación es que si existiera, nadie superaría la prueba porque la necesidad de acomodar el discurso implica dejar de lado posiciones fijas y adoptar una movilidad dialéctica. El Presidente de la Nación es un ejemplo cabal para ilustrar la distancia entre lo que se dice y la práctica, como cuando hace muy pocos años se instaló en la vereda crítica de Cristina Kirchner y de pronto, hoy día, es un adulador de primer nivel.

A esta altura pocos resisten el archivo, nadie lo discute. Las promesas de campaña rara vez se cristalizan durante la gestión y un problema tapa el otro en esta Argentina desvariada. El ex Presidente durante el gobierno de Cambiemos también quedó en deuda como cuando dijo que podía resolver la inflación o se aferró en forma infantil a un lema imposible de cumplir con el que no se puede jugar ni siquiera desde el marketing político cual es el de pobreza cero. El país tiene a más del 40 por ciento de sus habitantes como pobres con dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas, lo cual es responsabilidad de aquellos que gobernador en las últimas décadas, tengan el color político que tengan, nadie puede excusarse.



Martín Tetaz, protagonizó una puesta en escena en televisión para marcar las diferencias entre lo que cobra un jubilado de la mínima y Cristina. El primero percibe mensualmente 26 mil pesos. La vicepresidenta actual recibe 2.500.000 pesos aproximadamente cada 30 días. Se trata de la persona que pregona equidad social y redistribución de los recursos pero que disfruta de su privilegio. Contradicción, hipocresía, cinismo.

El nivel de bronca popular está en ascenso y no parece tener techo. Que la economía, que la inflación, que el sueldo no alcanza, que no hay trabajo para los jóvenes, que la deuda impagable con el FMI y los bonistas privados, que el déficit fiscal crónico, que el dólar es una guillotina que en cualquier momento cae en forma de devaluación para desajustar aún más todas las variables y mucho más conforman el debate sobre la crisis entre económica y social. Que la inseguridad, que nos matan en Buenos Aires y en Santa Fe, que los políticos no hacen nada o poco y nada, que la justicia no tiene las herramientas, que los jueces garantistas prefieren a los delincuentes antes que a las víctimas, que los legisladores no laburan ni se ocupan de la agenda de la gente más allá de cobrar mucho por derecha y quizás algo por izquierda. Que la corrupción de los funcionarios, que la impunidad de los políticos que se transforman en nuevos ricos a partir de su paso por la política.Todo lo del párrafo precedente genera una malestar y una impotencia en la sociedad que, en épocas electorales, premia y castiga por igual. Vota y cuando advierte que el gobernante de turno no da respuestas, después elige a la oposición. Pero la paciencia tiene un límite y ahora la voluntad popular coquetea con aquella postura del 'que se vayan todos' en tanto y en cuanto los que gobiernan no dan respuestas a los problemas de las personas.Un tema que quedó en evidencia estos días fue la doble pensión vitalicia que cobra Cristina Kirchner, la primera por haber sido presidenta, y otra, por su esposo y también ex presidente, Néstor Kirchner. En la gestión de Cambiemos se resolvió que ambos beneficios eran incompatibles por lo que se la intimó a elegir entre una de las 2 pensiones y se anuló la de ex presidenta. Sin embargo, en diciembre de 2020, la Justicia falló en favor de la Vicepresidenta y luego la ANSES desistió de la apelación, por lo que el fallo quedó firme y, por eso, desde abril la ex mandataria percibe 2 asignaciones.El economista y candidato a diputado nacional,