Bomberos Voluntarios piden al Concejo extender otros 4 años la Ordenanza 5146

Tras la pausa obligada de este lunes en que el Municipio y el Concejo permanecieron cerrados por celebrarse el día de los trabajadores municipales, los concejales volverán hoy a la actividad en el recinto para analizar, entre otros temas, la nota enviada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela, que lleva la firma de su presidente, Miguel Gómez, en la que se “suplica” a los concejales, extender como mínimo por otros cuatro años más, la Ordenanza N° 5146, sin modificar el espíritu de la misma. Además, piden que se evalúe la posibilidad de que la vigencia de dicha norma no sea por un tiempo limitado sino permanente para garantizar un ingreso a través del subsidio que permitan enfrentar gastos de funcionamiento.

La Asociación, respalda este pedido señalando que no cuenta con un cuartel propio, con lo cual alquilan un galpón para poder ser operativos y estar a disposición de la comunidad, no solo de Rafaela sino también de la región. Dicho alquiler insume casi el 30% del subsidio mensual.

En la nota también explican que con el subsidio municipal recibido, han logrado comprar equipos de protección personal, diferentes herramientas, otros elementos indispensables para el desempeño de los bomberos voluntarios e incluso una camioneta que reemplazó la que se había quemado. Asimismo aclaran, que todos los equipos que se usan para el funcionamiento son en precio dólar.

La Ordenanza N° 5.146 estableció en diciembre de 2019 cuando fue aprobada, que se fije el 0,50% del monto recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección como aporte, destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela para la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos.

En tanto dejo sentado, que los montos recaudados debían ser destinados, mensualmente y por el lapso de 2 años, en el 1° de Enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, como aporte no reintegrable a dicha Asociación.

En diciembre de 2020, el Concejo aprobó la modificación del Art. 1° de la Ordenanza 5.146 estableciendo que se fije el 0.50% del monto recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección como aporte, destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela para la compra de bienes de capital, equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población; como así también todo erogación vinculada a asegurar el normal funcionamiento de la institución. Esto último fue lo planteado por la Asociación ante las necesidades operativas.

A casi dos años de la Ordenanza aprobada, que en su momento había generado mucho debate, reuniones y algunos cortocircuitos; la Asociación de Bomberos Voluntarios vuelve a exponer la delicada situación que continúa padeciendo y solicita considerar renovar la Ordenanza por al menos 4 años más.