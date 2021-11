David Giraudo: alegría por haber logrado la unidad en el Justicialismo sunchalense

POR MARILÚ COLAUTTIProseguimos hoy presentando a otro joven profesional sunchalense que aspira a cubrir una banca en el Concejo Municipal, nos referimos a David Giraudo, que así nos respondía."Nací en Capital Federal el 1 de abril de 1984. Padre sunchalense, madre sanjavierina, se conocieron allá y luego mi padre que ya trabajaba en SanCor Cooperativas Unidas Limitadas solició el traslado nuevamente a Sunchales. Y nos arraigamos. Soy único hijo, de Héctor y Leonarda."La Primaria la hice en la Escuela N° 379 Florentino Ameghino donde actualmente mi hija mayor, Pilar asiste a 6to grado y el año que viene irá Lourdes, mi hija más chica que comienza 1er grado."El Secundario lo hice en el Instituto Particular Autorizado N°3079 ICES.Terciario, ICES Analista en Contabilidad y Gestión, UCES, Licenciatura en Marketing (incompleta) y además Cursé en la UNR la Maestría en Entidades de la Economía Social becado por la Fundación Grupo Sancor Seguros.Me vinculé a la política, y lo llamo “rondar en la política” cuando Néstor asume a la Presidencia, me empezó a interesar mucho, sobre todo cuando nos hablaba a los jóvenes, en ese momento yo tenía 19 años, ver a tantos de mi edad que empezaban a participar, a militar, me empezó a interesar, pero no tenía pares que lo hicieran, entonces mi militancia era pasiva.Resaltó más adelantehHijo de padres Justicialistas, mi madre, Leo, ya había participado en varias listas a concejales por el PJ local, desde la histórica Unidad Básica “Gaby Miretti” ubicada en Av. Sarmiento y Zeballos. Yo ya rondaba y jugaba en esa hermosa casona antigua, donde muchas tardes compartía una chocolatada y juegos con el resto de los hijos e hijas de militantes de aquellas épocas. Así que se puede decir que mamé Peronismo desde la cuna.Más adelante señaló que"luego en 2011 me acerqué a la Unidad Básica, ya en otro lugar de la ciudad. Allí conocí a “Bayo” Girard- exconcejal, de gran predicamento y fallecido en el año en curso- y esa manera de ser que tenía que llegaba a los jóvenes con su vozarrón, pero siempre con una sonrisa (tenía el don, había sido DT de fútbol muchos años y sabía cómo hablarle a los jóvenes). Y fue en 2013 cuando decididamente me puse a trabajar a la par de muchos jóvenes para aquella campaña en que “Bayo” llegó a Concejal, había sido una hermosa alegría para todos haber conseguido ese “triunfo”. En aquellos momentos, ya hablar de política no sólo era militar, sino capacitarnos, formarnos en políticas públicas, asistir a charlas de dirigentes de varios sectores, etc."Luego por cuestiones personales, familiares, otro tipo de perspectivas, algunos enojos, me aparté de la política para retomar con mucha fuerza y luego de habernos desencontrados todos los Justicialistas de la ciudad, en 2019 empezamos a trabajar para lo que significaría la vuelta a la Presidencia con Alberto y Cristina, y en la Provincia con Omar Perotti, y lograr de una vez por todos la ansiada Unidad local."Comenzamos con todo el 2020, le dimos vida a la Unidad Básica “Gaby Miretti” nuevamente. Se dictaban clases de apoyo para nivel inicial y secundario. Armamos una Biblioteca con material en Género y Diversidad, con la intención de lograr convertirla en Biblioteca Popular, distintos talleres para jóvenes adolescentes. Hasta que llegó la pandemia y nuestra participación se vio limitada a reuniones virtuales."En el medio habíamos logrado unir todas las partes del PJ local, habiendo mantenido reuniones con las distintas agrupaciones con la intención de ser el PJ nucleados en la Unidad Básica como casa del Justicialismo."Por ello mis compañeros y compañeras me designan Secretario General del PJ Local. Allí comenzamos a trabajar en un proyecto de trabajo sólido para las elecciones del 2021, sin pensar en un candidato o candidata en particular. Por primera vez pensábamos en lo que todos y todas necesitábamos, armar un proyecto donde todas las partes estén incluidas y no sólo “juntarnos” para las elecciones. Así fue, que comenzamos a trabajar en un proyecto sólido, escuchando a todas las voces de la ciudad, instituciones, vecinales, vecinos y vecinas, siendo la única fuerza política activa y sin representación en el Concejo. Por eso decimos que no trabajamos sólo para la campaña, nuestro trabajo de base comenzó en 2019."Casi en el límite de la fecha de cierre de listas para las PASO 2021 mis compañeros y compañeras me erigen como candidato, luego de haber liderado el proceso de transformación del PJ local, habiendo sido el precursor de la idea de unidad verdadera, yendo a buscar a históricos del PJ y acercando nueva sangre para pensar no sólo en el futuro del partido político más importante e inclusivo del país, sino para pensar en la ciudad que queremos, que nos merecemos."Así fue que de un día para el otro, de ser un “joven entusiasta, militante” pasé a ser Secretario General del PJ y al poco tiempo 1er Candidato a Concejal por la Unidad del PJ, el Frente de Todos aunque hayamos tenido que sortear una interna sabíamos que el camino de la unidad estaba trazado."El desafío de representar un proyecto colectivo, inclusivo, donde intentamos escuchar y representar todas las voces es un orgullo inmenso y además la responsabilidad de mantener el espacio funcionando y gestionando como hasta ahora. Más allá del resultado final de las elecciones, es un compromiso que hemos asumido para poder continuar lo que empezamos, apoyando y gestionando para la ciudad los programas provinciales y nacionales, tener contacto directo con el senador Alcides Calvo y el gobernador Omar Perotti nos ha permitido hoy ser parte del equipo de trabajo, lo que significa una oportunidad única para la ciudad tener un representante alineado con Departamento, Provincia y Nación."Nuestro trabajo ha hecho que muchas gestiones se canalicen directamente con nosotros, como los sorteos de los Departamentos del Desarrollo Urbanístico que durante 4 años estuvieron “abandonados”. Nosotros a través del Secretario de Hábitat pusimos en marcha nuevamente la posibilidad de asignar esas viviendas.Mas adelante aseveró que "nuestro trabajo se basa principalmente en 6 ejes.-Mejorar el funcionamiento interno del Municipio, esto quiere decir que necesitamos hacer más eficientes los recursos del Estado. Tanto los RRHH, Materiales y Financieros.-Potenciar a las instituciones, trabajar coordinadamente para mejorar los resultados de las políticas públicas en beneficio de la comunidad.-Promover la participación ciudadana en los distintos ámbitos donde tienen actuación.-Generar conciencia ambiental mediante la educación sobre el cuidado del medio ambiente.-Fomentar el desarrollo de empresas, emprendimientos que generen puestos de trabajo.-Mejorar el control de la obra pública y promover la creación de infraestructura y servicios inclusivos."Sabemos cuál es el ámbito en donde el Poder Legislativo debe y puede tener injerencia. Por eso no proponemos nada que no podamos cumplir y actuar en consecuencia.Consultado acerca del si sigue las sesiones del Cuerpo Deliberativo manifestó "es muy difícil seguir las sesiones porque los horarios de las mismas han hecho que el vecino y la vecina estén cada vez más lejos del Concejo. La participación de la ciudadanía es nula y es el mismo vecino y la vecina quién pregunta “qué hacen los concejales”. La “distancia” entre los ciudadanos y ciudadanas es muy amplia. El Concejo no está cerca de la gente, se legisla sin participación ciudadana. Sólo vemos acercamiento en campañas electorales. La gente demanda atención y sobre todo ser oídas y oídos, porque hay temas concretos que no se llegan a tratar en sesiones. Y es lo que toda la ciudadanía reclama, mayor representatividad."Estos últimos años vimos que no sólo hay cuestiones que no se discuten dentro del Concejo, tampoco con el Ejecutivo. Y viceversa. Parecen “entidades separadas y que nada tienen que ver una con otra”, claro ejemplo. La Escuela Municipal Agroecológica comenzó a funcionar sin la aprobación del legislativo, y éste último pidiendo una minuta de comunicación sobre la misma. Falta dialogo, falta discutir lo que realmente necesita la ciudad. (cloacas, loteos, pavimento, ripio, luces, etc)."A principio de año solicitamos al Ejecutivo la revisión del presupuesto 2021 porque había cosas que no eran claras, lo hicimos analizar con profesionales, y luego de un trabajo de semanas necesitábamos conocer realmente muchas cuestiones que no eran claras, otras que no estaban contempladas y que son importantes para la ciudad, y no tuvimos respuesta y el Concejo aprobó en forma unánime el mismo sin el control correspondiente y hoy vemos ediles de la oposición quejándose de las obras o falta de obras de un presupuesto que ellos mismo aprobamos. Por eso no sólo es fundamental el diálogo sino el control verdadero del legislativo que hoy vemos que no ejerce.Finalmente remarcó que "creemos que el Proyecto de Ordenanzas Abiertas es muy importante pero desnuda lo que pasa. La poca participación de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones. El vecino no debe ir al concejo, el edil debe ser la voz del vecino y para eso debe estar cerca. Las sesiones de Concejo deben ser consultas populares, se deben debatir con todas y todos y el concejal debe promover esa participación. Nosotros proponemos que las sesiones se realicen en las vecinales (una vez en cada una y comprometer al vecino a que asista, participe, debata, dialogue.) hoy se sesiona de mañana, y la flamante oficina de concejo abierta a la ciudadanía está cerrada.Queremos realmente que participen, sean parte. Es la única manera de incluir".