Cosquín Rock anunció su grilla: Divididos, Ciro, Decadentes, Babasónicos, Fito y Las Pelotas

Por Germán Sánchez



Había mucha ansiedad. Desde que se anunció oficialmente la fecha de la realización del Cosquín Rock 2022, los fanáticos comenzaron a pedir detalles sobre la grilla de artistas que estarán en las sierras cordobesas en febrero del año venidero. Más allá que se agotaron las primeras etapas de preventa de abonos, aún sin saber quién iba a estar tocando, todo apuntaba a tener esa información primordial.

"El mejor día de la semana me tiene con anuncios. Sigan las redes de @Cosquin_Rock que hoy pasan cosas" publicó en la mañana del lunes, enigmático, José Palazzo, el hacedor de este mega festival de las sierras cordobesas que este año se llevará a cabo el sábado 12 y el domingo 13 de febrero (desde este lunes ya se pueden comprar las entradas individuales en cosquinrock.net). "Hoy no somos los mismos, pero finalmente llegó el momento de celebrar un nuevo nacimiento del festival más federal e internacional del país en el lugar que lo vio nacer, un entorno único enmarcado por las sierras de Córdoba", señaló la organización a través de un comunicado de prensa.

Y la ansiedad mutó en satisfacción, alegría y hasta en sorpresa al conocerse ayer la nómina de bandas y solistas que formarán parte de la edición número 21 del festival de rock más grande de la Argentina, que contará con nueve escenarios montados en el aeródromo. ¿Por dónde empezar? El festival apuesta muy fuerte por las grandes figuras del rock nacional y por la nueva generación.

"Mientras las flexibilizaciones en los protocolos nos ilusionan con un festival similar al de febrero de 2020, Cosquín Rock presenta en su propuesta artística, la columna vertebral histórica de sus grillas, el rock está más presente que nunca, pero también demuestra su apuesta a la diversidad, sumando artistas de la electrónica, del panorama emergente indie, el género urbano, el world beat, la escena electropop y la nueva camada de trovadores acústicos", sostiene el comunicado.

Por eso, en algún punto, no sorprende que por ejemplo el sábado esté programado Ciro y los Persas, casi como figura central del Día 1. Claro que acompañados de manera inmejorable por Los Auténticos Decadentes (que están festejando 35 años de trayectoria y empezando a presentar su disco triple llamado ADN), Guasones, Skay y Babasónicos. Ese día tendrá como referentes femeninos a Julieta Benegas, a la ascendente cordobesa Zoe Gatusso y a Eruca Sativa.

Mismo panorama se presenta el domingo. Asoma Divididos como show sobresaliente. La aplanadora del rock, después de retornar a Santa María en 2020, parece haber llegado para quedarse. Le darán más brillo a la segunda jornada: La Vela Puerca, Fito Páez, Miranda, Airbag y Turf, entre otros. Mientras que Sara Hebe, Natalie Pérez y María Becerra serán la fuerte presencia femenina de ese día. Para las dos jornadas están anunciados Las Pelotas que, además de mantener su invicto de 21 ediciones, en esta ocasión se presentará en una carpa con su espectáculo Versiones en casa.

En una primera lectura de la grilla que Cosquín Rock develó ayer puede notarse que el festival parece recostarse más obre su lado clásico. Al menos en lo que se informó no estaría previsto el escenario de música electrónica tal como ocurrió en la edición de 2020. Se potencia La Casita del Blues donde estarán tocando, entre otros, La Mississippi y Memphis La Blusera. "Sábado y domingo pasen y vean... un montón de música" fue el tuit que Palazzo compartió anoche a modo de invitación abierta para descubrir la grilla y comenzar a darse manija.