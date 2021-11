Atlético, con día y hora para su despedida de la temporada

Sin nada en juego para Atlético de Rafaela, desde hace ya algunas fechas, la fase ‘regular’ de la temporada 2021 de la Primera Nacional culminará el próximo lunes 15 de noviembre cuando se dispute la 34ª y última fecha del torneo.

En las dos zonas hay varias cuestiones a definir y es por eso que AFA programó para el mismo día y horario a aquellos que llegan con chances.

La Crema ya no juega por nada pero su rival, Brown de Adrogué ocupa la octava posición de la zona B, con 44 puntos, y buscará meterse en puestos de clasificación a Copa Argentina.

Dicho encuentro, como así también todos los partidos que involucran a los equipos que están en la pelea por los ascensos irán el próximo lunes a las 17 hs, con la particularidad que Barracas Central será televisado por TyC Sports cuando visite a Villa Dálmine.

Mientras que por la zona A, todos los encuentros definitivos irán el lunes a las 19.10 hs.



El programa completo de partidos con días y horarios:



ZONA A



Jueves 11/11: 21.00hs Estudiantes (Río Cuarto) vs Temperley.

Viernes 12/11: 15.00hs Nueva Chicago vs Estudiantes BA, 16.00hs Chacarita vs Mitre (SdE).

Lunes 15/11: 19.10hs (tv) San Martín Tucumán vs Tigre, 19.10hs Alte. Brown vs Alvarado, Belgrano vs Quilmes, Dep. Riestra vs Agropecuario, Gimnasia (Mza) vs Dep. Maipú (Mza).



ZONA B



Viernes 12/11: 16.00hs Brown (PM) vs All Boys.

Lunes 15/11: 17.00hs (tv) Villa Dálmine vs Barracas Central, 17.00hs Brown (A) vs Atlético de Rafaela, San Martín (SJ) vs Independiente Rivadavia, San Telmo vs Instituto, Def. de Belgrano vs Gimnasia (J), Almagro vs Ferro Carril Oeste, Güemes (SdE) vs Dep. Morón, 20.30hs Santamarina Tandil vs Tristán Suárez.



COMIENZA EL TORNEO

DE RESERVA

Este martes Atlético de Rafaela estará debutando en el torneo de Reserva de la Primera Nacional, certamen que fue dividido en tres zonas y la ‘Crema’ estará en la Centro, junto a los cordobeses de Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano e Instituto, orden en los cuales los irá enfrentando.

En este primer capítulo, con sede en el predio del Pirata, el equipo que conducirá Franco Mendoza se presentará a las 15hs. El equipo será con: Agustín Grinovero; Alexandro Ponce, Gastón Tellechea, Tomás Androetto y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Gonzalo Díaz, Lisandro Merlino y Enzo Avaro; Alex Luna y Gino Albertengo.