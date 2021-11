La M-16 de CRAR, campeón en Paraná

Durante sábado y domingo tuvo lugar el torneo de juveniles "Eduardo Uranga" y "Alejandro Martínez", organizado por el club Estudiantes de Paraná.

CRAR dijo presente con su M-15 y M-16, obteniendo muy buenos resultados con la 16.

El Verde festejó el título en la Copa de Cristal del certamen “Alejandro Martínez” tras derrotar en la final a Tilcara por 3 a 0. En semifinal, también el día domingo, el elenco rafaelino superó 10-0 a Sixty.

Durante el día sábado, primer día de competencia, los resultados registrados fueron los siguientes: vs Teros 3-0, vs Tarqui 7-17, vs Estudiantes Paraná 0-12 y vs Tacuru 32-0.

Los partidos fueron de 24 minutos cada uno con tiempos de 12. De dicho certamen también participó el M-15 de CRAR.