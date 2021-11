La dura acusación de Barrichello

Las resoluciones que adoptaron en las últimas fechas los comisarios deportivos de Súper TC2000 siguen generando polémicas y reacciones entre los pilotos y los equipos de la categoría.El caso más emblemático fue el de Matías Rossi y el Toyota Gazzo Racing en el autódromo "San Juan Villicum", que derivó en la no presentación del actual campeón en la Carrera Final tras las penalizaciones recibidas luego de la Clasificatoria, que había ganado el piloto de Del Viso.El pasado domingo ocurrió una nueva situación no deseada en Alta Gracia. El brasileño Rubens Barrichello (Corolla), que se había adjudicado el sábado la Carrera Clasificatoria, fue sancionado el domingo con un "pase y siga" en el autódromo "Oscar Cabalén" cuando venía liderando la Carrera Final.El piloto fue sancionado porque, según el ex Fórmula 1, un comisario deportivo habló por encima de su ingeniero, cuando este último le estaba indicando el lugar correcto de partida."Pensamos que estamos en un nivel alto de automovilismo y no pueden pasar estas cosas, no es una carrera de karting esto. Hoy perdí la carrera por los comisarios", dijo Barrichello.