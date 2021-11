Lorena Blúa: una vida emprendedora

Por Silvia Ibarra



La entrevistada de hoy es una mujer con un gran espíritu emprendedor. Toda la vida se ha ganado el sustento para ella y sus hijas por sus propios medios. Una vida emprendedora le brindó un cúmulo de momentos, algunos de crisis, otros de esperanza. Lo claro es que su audacia, su fe y su perseverancia la llevaron hasta donde hoy está.

Lorena Ledesma de Blúa tiene dos hijas, Antonella de 20 años y Nahir de 11 y, hace 5 años se casó con Daniel Blúa. Luego de diferentes emprendimientos hoy tiene su propia estética y ha iniciado uno nuevo.



- ¿Qué es emprender para vos?

- Emprender para mí es mi vida, mi forma de vivir y de salir adelante. Se trata también de desafíos y aprender, siempre estoy buscando nuevos proyectos. Aprender y emprender significa para mi estar viva, demostrarme y demostrarles a otros que se puede. No importa la edad ni el estado en el que estés; si te lo proponés podés. Tengo 44 años y nunca tuve un trabajo en blanco; siempre trabajé por mis propios medios y, gracias a ello salí adelante con mis dos hijas.



- ¿Quién es Lorena? ¿Cómo te describirías?

- Lorena es una persona humilde, sencilla, auténtica, muy trabajadora, y sobre todo apasionada en lo que hace. Soy solidaria, me gusta ayudar a las personas, he pasado necesidad y sé lo que es. Agradezco hoy poder ayudar a otros.



- ¿A qué te dedicabas antes de iniciar tu estética?

- Antes vivía en San Cristóbal y allí, hacía sándwiches, pizzas, pollos a la parrilla, pan casero y torta frita. Con el tiempo, tomé la decisión de venir a vivir a Rafaela, una ciudad más grande y con más posibilidades. Rafaela me ofreció la oportunidad de capacitarme, adquirí todos los conocimientos necesarios que me permitieron tener mi estética. Lo que más destaco es que al hacer un curso, podía empezar a generar ingresos para vivir y para formarme en más áreas. Si bien, en un momento, repartí currículos en diferentes lugares con el anhelo de tener un trabajo en blanco que me diera seguridad; eso no sucedió. Entonces, hice que sucediera algo diferente y superador. En la vida no importa lo que te pasa, sino que es lo que vas hacer con lo que te pasa. Hoy, estoy feliz de trabajar en lo que me gusta, manejar mis propios horarios, estar presente en mi casa con mis hijas y mi esposo.



- ¿Qué servicios ofreces?

- Manicuría, semipermanente en manos y pies, belleza de pies, lifting y permanente de pestañas, depilación con cera del cuerpo de hombres y mujeres, y, además, reiki. Eventualmente doy clases particulares y personalizadas de depilación y manicuría.



- Comenzaste con un nuevo emprendimiento a la par, ¿cómo surge y de qué se trata?

- Cuando mi hija mayor decide estudiar en Rosario, aparece en mi vida el síndrome del nido vacío, también, hipotiroidismo y aumento de peso. La sugerencia de los médicos fue que empezara a hacer actividad física y algo que me ayude a relajarme como yoga. Viviendo solo de mi emprendimiento, me resultaba muy difícil pagar ese tipo de clases. Por lo que decidí invertir el dinero que utilizaría en esas clases en capacitarme, realicé instructorado de “Bambo Dance” con Marcela Travaini, gracias al baile pude bajar de peso. Luego hice un instructorado de yoga. Gracias a ambos cursos he mejorado mi salud y, además, genero ingresos. Actualmente estoy dando clases de Bambo Dance, yoga y meditación para adultos.



- ¿Algunos detalles de esas actividades?

- Bambo Dance se trata de clases de baile en las que se aplica fitness para modelar el cuerpo. Se trabaja con la consciencia del cuerpo y con una respiración consciente para poder llegar a hacer todos los ejercicios propuestos. Yoga terapéutico, ayuda a las personas con cualquier molestia o dificultad, como en la columna o en la rodilla. Se busca redescubrirse, reconocer el cuerpo hoy, aquí y ahora, y de esa manera observar cómo se lo puede mejorar. Generalmente es una propuesta para adultos mayores. Tengo dos grupos de adultos mayores, uno en la vecinal de barrio Mosconi y otro, en un geriátrico. En los geriátricos están, por lo general, quietos y tranquilos; y, con yoga se les devuelve el movimiento y la dignidad de moverse por sus propios medios.



- ¿Cuáles son los beneficios que pudiste vivenciar en adultos mayores que comenzaron yoga?

- Los adultos mayores son maravillosos, auténticos, sinceros, valoran mucho la compañía y el tiempo que se les dedica. Algunos están en silla de rueda y han tenido grandes avances, como levantarse solos, sin ayuda. Otros que viven en sus casas, pudieron salir a la calle a caminar, hacer mandados, gracias a que lograron levantar las piernas para subir los cordones de las veredas.



- ¿Qué dirías que no puede faltar en un emprendimiento para tener éxito?

- Lo que no puede faltar en el emprendimiento es la constancia, la motivación y la certeza de que si estás haciendo lo que te gusta te va a ir bien.



CONTACTO

ESTÉTICA "Lorena Blúa"

Instagram: @lorena.blua

BAMBO DANCE y YOGA TERAPÉUTICO

Instagram: @blualorenag

Teléfono: 3492 385942