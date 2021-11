La post pandemia muestra la aparición de muchos casos de diabetes en niños

La médica Diabetóloga, Lorena Lequi (MP 4475), explicó las consecuencias que se observan tras el proceso de encierro por la pandemia, que por un lado incentivó hábitos sedentarios que favorecieron la aparición de diferentes tipos de diabetes y por otro lado, la interrupción de los controles periódicos que empeoró muchos cuadros de diabetes crónicas.

“La pandemia, creo que nos adelantó los tiempos. Se esperaba que para el 2026 íbamos a tener una eclosión de diabetes y con este encierro, con la cuarentena, con este Covid-19, apareciera mucha diabetes en personas que probablemente previamente no tenían; o bien por el tratamiento del Covid, donde en algunos casos cuando utilizaron corticoides o bien en casos asintomáticos cuando hacen controles posteriores se encuentran valores de glucemia. Estamos trabajando a nivel nacional con una investigación con pacientes que han estado internados y lo que se está viendo es cada vez más casos de diabetes y diabetes de muchas formas diferentes, es decir, no de una sola presentación”.

La profesional, contó como la postergación de controles impacta actualmente en el consultorio y expresó que “realmente es preocupante por muchos motivos; primer motivo, porque el estilo de vida se cambió y justamente una señora me decía que empiezan de nuevo los talleres barriales, la actividad física se dejó de hacer. Hubo cambios en la alimentación cuando por ejemplo no se podía salir y entonces iban a comprar al mercadito más cercano y compraban lo justo y necesario, con lo cual, a lo mejor empezaron a eliminar cosas fundamentales como las frutas, como las verduras. Además, empezaron a tener esta cuestión de no vincularse socialmente y en esto en todas las enfermedades crónicas la falta del estímulo emocional o esta cuestión social es muy importante”.

“El estrés es un factor fundamental para que nuestros valores de glucemia y también nuestro bienestar que hace que nuestros valores de glucemia mejoren, se vea influenciado fundamentalmente. Además, los chicos dejaron de hacer actividad y empezamos a tener otro grupo de riesgo. Tenemos mucha diabetes en niños, diabetes tipo 2 que es la asociada al sedentarismo, al mal estilo de vida, al sobrepeso y también esto de que los chicos no van al colegio -fíjense que empezó la actividad física del colegio pero tienen una sola vez por semana- y a veces esa es la única actividad que tiene los chicos. Incluso, en algunas escuelas todavía se mantiene la burbuja y están yendo cada 15 días. Por otro lado, dejamos de regular las pantallas; antes nosotros marcábamos el tiempo de la compu, el tiempo el celular y de golpe tuvieron que hacer la tarea y clases por Zoom”, planteó la Dra. Lequi.

La diabetóloga, comentó que todo esto influye y alentó conductas más sedentarias y eso también hace que empiece a aparecer este tipo de enfermedad y no solo la diabetes, sino todo lo que viene de la mano, el colesterol alto, la presión alta. El componente metabólico.



LA BUROCRACIA, UNA

BARRERA QUE NO AYUDA

Cuando la pandemia irrumpió en nuestra sociedad, muchos cambios se aceleraron y la necesidad de sostener el contacto con los pacientes -pese a las restricciones vigentes- hizo que las consultas virtuales, las recetas online, se transformaran en la única herramienta.

Respecto a cómo funcionó el sistema en torno a este tema, la médica explicó que “nos reinventamos, tanto la persona que tiene diabetes y la persona que consulta con su médico; todo el equipo de salud se transformó. Tratamos de mantener el contacto como sea, se incorporó el WhatsApp y al día de hoy no paramos y son las 11 de la noche y estamos contestando mensajes. El diabetólogo es alguien que tiene un vínculo muy cercano y tu paciente te conoce probablemente desde el debut de la enfermedad. Es para toda la vida, esto de cronicidad habla de eso. En el COVID además este contacto fue fundamental porque los pacientes se descompensaban”. Y agregó: “Yo trabajo mucho con niños y adolescentes que debutan en diabetes y es como un choque de trenes donde se produce un silencio y no sabes que pasó. Esa imposibilidad del abrazo, fue y es muy fuerte”.

“Trasladamos toda la consulta a la virtualidad. En muchos casos pacientes que eran de afuera y no podían venir; cuántos pacientes no pudieron venir durante un determinado tiempo; recuerde que Rafaela fue zona roja. Por lo general esos pacientes tenían diabetes tipo 1 que requieren insulina. Ellos me mandaban los datos y hacíamos una consulta virtual y ahí charlábamos de lo que les pasaba, veíamos que ajustes hacíamos, hablábamos un poco de la alimentación”, indicó la Dra. Lequi.

Sobre el funcionamiento del sistema y la facilitación de todas las cuestiones que requiere un paciente, la profesional contó que “hubo grandes dificultades; lamentablemente me parece que se corrió por detrás de la situación y eso estuvo mal. También esto de no facilitar la cosas, ya que una persona que tiene una enfermedad crónica, que va a recibir insulina, que va a utilizar tiras para glucosa, que va a utilizar sensores o que va necesitar medicación por boca, hay que facilitarle todo. Esa cuestión burocrática que no ayuda y llevó a que mucha gente abandone el tratamiento. Hoy estamos parados en que tenemos muchas complicaciones inesperadas, que nunca pensamos que un paciente de 42 años se iba a infartar y lamentablemente las estamos viendo y eso es porque no tuvieron acceso o porque se quedaron sin trabajo, no tienen más una obra social y no saben a dónde ir”, finalizó.