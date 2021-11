Sin contagios

El fin de semana pasó sin que se notifiquen nuevos casos de Covid en Rafaela, que desde el inicio de la pandemia acumula 14.855 contagios y 320 fallecimientos. Si bien anoche el Municipio no presentó su reporte epidemiológico, hasta el sábado quedaban apenas 5 casos activos y 18 personas aisladas, en tanto que en el Hospital no hay pacientes internados con coronavirus.

En la Provincia, el sábado se habían informado 42 contagios y ayer otros 27, pero no se registraron fallecimientos durante el fin de semana. De este modo, en todo el territorio santafesino se confirmaron 470.653 casos desde marzo del año pasado y 8.612 decesos desde abril de 2020.