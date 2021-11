“Queremos seguir con la transformación que llevan adelante Omar Perotti y Luis Castellano”

El próximo domingo 14 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales de medio término. En las PASO, el oficialismo, Juntos por el Cambio y el Frente Progresista, Cívico y Social, ganaron las internas y competirán con otras dos listas por las cinco bancas que se renuevan en el Concejo Municipal. “Las primarias son las formas más democráticas para los espacios políticos”; afirmó el Secretario de Comunicación y Vinculación Institucional, Luis Kujawinski, quien agregó que “ahora, el 14 de noviembre, vamos a definir qué queremos para la ciudad y la provincia”.

Posteriormente, explicó que “buscamos que Santa Fe no pare y que Rafaela no se detenga. Queremos seguir con la transformación que están llevando adelante Omar Perotti y Luis Castellano, por eso necesitamos el acompañamiento de la gente”.



77 OBRAS

El funcionario valoró la llegada del acueducto. “A partir de ahora vamos a trabajar para que todos los hogares rafaelinos tengan agua en cantidad y con calidad. Hubo décadas de demora, pero el Gobernador Perotti reparó un daño que gestiones anteriores le hicieron a la ciudad”.

Por otra parte, sostuvo que “el cuarto módulo de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales va a permitir que la ciudad tenga el 100 por ciento de cloacas, y la obra del gasoducto que va a lograr que toda Rafaela cuente con conexiones domiciliarias y también aumentar la productividad de las empresas”.

“Todas estas cuestiones como el acueducto, el gas y las cloacas, además de llegar y ser un servicio que mejora la calidad de vida van a brindar trabajo, que es lo que se necesita, como la llegada de las viviendas, y se va a seguir potenciando la obra pública”; remarcó Luis Kujawinski.

El funcionario también hizo mención a la cantidad de obras que se ejecutan en Rafaela: “Cuando se camina por cualquier barrio vemos muchas obras, y entre grandes y pequeñas se contabilizan 77 en ejecución o en proceso de ejecución. La ciudad a partir de la obra pública no solo se embellece sino que se transforma”.

“Rafaela necesita no detener este proceso de transformación. Luego de muchos años estamos recibiendo lo que nos merecemos. Las gestiones anteriores a nivel provincial y nacional relegaron a la ciudad, pero Omar Perotti está dando lo que se la ciudad se merece”; manifestó el funcionario.

En el mismo sentido, expresó que “no es lo mismo para Rafaela continuar por este camino de transformación, que también se ve en toda la provincia de Santa Fe, que volver a tener representantes de otros espacios que no se preocupen por la ciudad”.



EL ACOMPAÑAMIENTO

Por otra parte, sostuvo que “los comercios están mejorando su nivel de ventas y en esto también tuvo que ver la Billetera Santa Fe, porque es un alivio económico que va a continuar en el 2022. Esto se tiene que seguir implementando porque es muy positivo”.

“Por todo esto hay que apoyar este tipo de proyectos y las ideas para que sigan. No es todo lo mismo, esto hay que decirlo también. Estamos trabajando en un proyecto que encabezan Omar Perotti y Luis Castellano y tenemos a nuestros candidatos que nos van a representar en el Concejo para gestionar y que sean realizables un montón de cosas más”.

“Martín Racca, Valeria Soltermann y Nahuel Aimar están permanentemente en los barrios, porque hoy la realidad de cada sector es diferente y hay que estar junto a cada rafaelino y rafaelina para escucharlos, aprender y poder llevarles soluciones y respuestas”.

Además remarcó el acompañamiento “para Marcelo Lewandoski como candidato a senador y para Roberto Mirabella como candidato a Diputado. No es lo mismo quién nos representa y gestiona en Buenos Aires”.

“Por eso nuestro lema es Mejor es Hacer y es la premisa que nos marca el intendente Luis Castellano, estar al lado del vecino y trabajar por ellos. La gente nos necesita más que nunca cerca y con la oportunidad que Rafaela no se detenga y Santa Fe no pare”; cerró el funcionario.