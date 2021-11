Despedida de la Argentina

Irse de la Argentina es la consigna. Con entusiasmo o con resignación, frustrados, indignados, derrotados. C on certezas de lo que les espera o con destino incierto. Pero la decisión es emigrar a Brasil, Uruguay, España, Italia, Estados Unidos o donde sea que se puede tener futuro. Porque consideran que en el país en el que vivimos no hay futuro, no hay trabajo, no hay felicidad. Difícil es poder realizarse personal y profesionalmente. Así como a finales del siglo 19 o principios del 20 millones de europeos dejaron un escenario de pobreza y crisis para alimentar sus sueños en una América que alimentaba la esperanza, ahora la dirección es inversa. Vinieron en barcos, se van en aviones.

¿Cuántos argentinos huyen de esta realidad difícil que no soportan más? Cada vez más son los que optan por tirar la toalla porque sin empleo no es posible progresar. E incluso muchos que sí están ocupados en nuestro país entienden que con salarios deprimidos no es posible tener la vida que quieren y largan todo para embarcarse en Ezeiza para recuperar la ilusión de una vida mejor, por más que eso signifique alejarse de la familia que aman.

Desde hace meses aumentan las consultas en las embajadas y consulados de otros países. Pero a diferencia de otros años, cuando se esperaba incluso más de la cuenta iniciar los trámites en un Consulado y esperar a que lleguen para viajar, ahora no hay tiempo, no hay paciencia. Decenas de rafaelinos se fueron en los últimos meses si siquiera tener los trámites completos de la ciudadanía italiana. Es que el Consulado de Rosario no da respuestas, está demasiado atrasado cursando recién los pedidos de hace cuatro o cinco años. Por eso la solución es ir a un pueblito italiano desde donde partieron los abuelos hacia la Argentina para avanzar con el trámite de la ciudadanía.

El diario Clarín publicó hace un mes un artículo en el que remarca que se van del país 100 personas por día. Y que en los primeros nueve meses de 2021, más de 26.000 ciudadanos tomaron otros rumbos según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones.

El canal América 24 reveló hace 20 días que casi 60 mil personas emigraron de Argentina entre septiembre de 2020 y junio de 2021. En promedio, se trasladaron al exterior 195 personas por día durante 10 meses según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones tras un pedido de acceso a la información del Centro de Datos de A24.com.

El reporte advierte que además de los 57.737 que declararon mudarse del país, muchos más son los que viajaron por "trabajo" o por "residencia". En total, 180.909 personas declararon "residencia" como motivo de su viaje, mientras que otros 142.593 viajes se realizaron con motivo de "trabajo".

En tanto, entre 2000 y 2005 emigraron en promedio 50 mil personas por año, según los datos del Centro Global de Análisis de Datos de Migración, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas citados por A24. Agrega que hasta la pandemia, la salida de argentinos del país siempre había sido menor: entre 2005 y 2009, emigraron 26 mil personas por año; entre 2010 y 2014, emigraron 1.700 personas por año mientras que desde 2015 a 2019, emigraron 13 mil personas por año. Queda claro que las 57 mil personas que se mudaron del país entre septiembre de 2020 y junio de 2021 superan los promedios de los años con mayor emigración de la historia reciente argentina.

Una encuesta de la Universidad Argentina de la Empresa sobre 1306 personas de todo el país durante junio de 2021 advierte que un 53% de los argentinos dijo que le gustaría vivir en otro país. Pero ese porcentaje corresponde a toda la población pues al hacer foco en los más jóvenes, de entre 16 y 24 años, sube al 70%.

¿Qué más decir?