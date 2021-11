Carolina Giusti: "ponderar lo colectivo y preservar las instituciones democráticas"

POR MARILÚ COLAUTTICon la entrevista a Carolina Giusti, joven abogada, continuamos con la presentación de quienes encabezan las listas de aspirantes a cubrir bancas en el Cuerpo Legislativo local, en este caso encabeza la lista de Juntos por el Cambio.Nuestra entrevistada es nativa de esta ciudad, nació el 27 de julio de 1987.Se formó en los establecimientos educativos que señala seguidamente "el nivel inicial y primario lo hice en el Colegio San José del cual hoy soy Representante Legal y el secundario en el ICES. Me recibí de abogada en la ciudad de Santa Fe UNL-FCJS y me he formado en derecho de la salud y de las personas con discapacidad y actualmente me encuentro cursando la especialización en derecho de infancias, adolescencias y familias en la UCA Rosario".En cuanto a su llegada a la actividad política partidaria hizo saber que "si bien nunca me fue ajena la política, ni lo que pasaba en mi ciudad/provincia/país, lo cierto es que la propuesta concreta llega de la mano de Marita-María José Ferrero, concejal de la ciudad- a fines de 2020. Hoy sintiéndome más segura, con más experiencia personal y profesional recorrida, siento que es el momento adecuado. Mi paso por el sector privado y el vínculo con el sector público, sumado a mi involucramiento en organizaciones intermedias, es lo que me hace conocer de primera mano lo que la ciudad necesita y lo que se puede mejorar".Le consultamos por su incorporación al espacio político en el que milita y respondió "me movilizan los valores que desde Juntos por el Cambio pretendemos transmitir. El respeto, la honestidad, las ganas de involucrarme sin poner en primera línea la ambición personal sino todo lo contrario. Ponderar lo colectivo, la preservación de las instituciones democráticas y no perseguir jamás perpetuarme en una función pública"."Sigo las sesiones, sigo los proyectos que se van presentando y hace tiempo vengo trabajando en línea con nuestra edil María José Ferrero", respondió cuando le preguntamos si sigue las sesiones del cuerpo deliberativo al que espera integrarse.En cuanto a las propuestas que presentará puntualizó "propuestas tenemos muchas, las que lideran la agenda son las referidas a la redefinición de la tasa correspondiente al DREI- Derecho de Registro e Inspección- en relación a los pequeños contribuyentes (monotributistas), el fortalecimiento de la estructura y equipamiento de la guardia urbana y la participación activa de los adultos mayores a través de una comisión a crearse especialmente para quienes aún jubilados/pensionados tienen una participación activa en nuestra comunidad. Y en relación a la educación: fortalecer los espacios y las propuestas educativas, sociales y deportivas de las vecinales, persiguiendo la alfabetización digital, la ampliación de la enseñanza de oficios y los jardines maternales"."Noto un vínculo intermitente, desprolijo que debe encausarse, que debe sanarse para poder construir y recuperar la identidad de los sunchalenses, la que alguna vez supimos tener", señaló en cuanto a la relación que mantienen el Concejo Municipal y el Departamento Ejecutivo Municipal.Finalmente tuvo términos de reconocimiento para el Programa Ordenanzas Abiertas, haciendo saber que "considero que ese tipo de programas vienen a aggionar la forma de hacer política y de poder concretar proyectos con una clara bajada a la realidad. Eso es lo que viene a sumar la mirada del ciudadano, una perspectiva que el funcionario/el político, en muchas ocasiones tiene sesgada.La participación ciudadana activa, viene dándose hace tiempo en muchos lugares del mundo incluso en lo que respecta a temas sumamente trascendentales como la impartición de justicia, y un fiel reflejo de ese avance ciudadano atravesando organizaciones y sistemas, es lo que se pudo ver hace días atrás en la provincia de Mendoza donde se llevó adelante un juicio por jurados emblemático ("Gilad Gil Pereg" - el hombre gato) modalidad que va ganando terreno en las diferentes jurisdicciones provinciales en nuestro país. De algún modo, la participación ciudadana viene a darle legitimidad a las políticas públicas".JUNTOS POR EL CAMBIOAcompaña a Carolina Giusti Santiago Dobler, María José Ferrero, Mauricio Chiapero, María Soledad Poletti y Silvio Tolosa.