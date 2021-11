Con licencia "trucha" le retuvieron la moto

En momentos en que personal de la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa Rafaela, realizaba un control vehicular en Ruta Provincial N° 70 a la altura del km 74, a las 16.00 del sábado, procedió a la identificación y chequeo de una motocicleta conducida por un hombre identificado como Matías Nicolás A., domiciliado en esta ciudad.

Realizadas las consultas pertinentes al sistema, sobre si Matías A. pesa algún impedimento legal o de su vehículo, y si posee licencia de conducir activa, se tomó conocimiento que el individuo no presenta licencia de conducir activa, por lo que se dio conocimiento al fiscal de turno Dr. Guillermo Loyola, quien dispuso que al sujeto en cuestión se le forme causa por "falsificación de documento público" (Art. 292 del Código Penal), y se continúe el legajo en estado de libertad.

Dispuso además que se le labre acta de infracción y con respecto al motovehículo se dispuso que Protección Vial y Comunitaria de esta ciudad, realice la retención de la moto, por lo que inspectores de esa repartición se hicieron cargo del traslado y la retención del rodado.



ACCIDENTE

DE TRÁNSITO

En la noche del sábado, un joven de 25 años que se trasladaba en una motocicleta Honda CG 150 c.c. resultó con lesiones graves tras colisionar con una camioneta Renault Kangoo conducida por un hombre de 50 años. El suceso tuvo lugar en el cruce de calles Soldano y Beltramino de la ciudad de Rafaela.

Asistieron al lugar del hecho personal del servicio de emergencias 107 y de la Comisaría N° 13.



POLICÍAS HALLARON A

MENOR EXTRAVIADO

Este viernes, una mujer manifestó en sede de la Comisaría 2a. de esta ciudad de Rafaela, que su nieto de 12 años no había regresado al hogar, no pudiendo establecer su paradero.

De forma inmediata, efectivos de dicha repartición organizaron y efectivizaron recorridas y patrullajes logrando encontrar al niño ausente en intersección de bulevar Roca y calle 3 de Febrero, siendo el oficial Gastón Arévalo de la mencionada dependencia quien finalmente lo puso a resguardo. Seguidamente, se restituyó al menor a su abuela.