Triunfos de Ben Hur y Tacural en un domingo con muchos empates en la A

En la jornada de ayer tuvo continuidad la segunda fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, ​​capítulo iniciado en la noche del jueves con la victoria en los adelantos de Atlético de Rafaela y Ferrocarril del Estado. Este lunes se estará completando con el postergado entre Bochófilo Bochazo y 9 de Julio, que iban a jugar el viernes pero por la inclemencia del tiempo pasó para hoy a las 21hs con arbitraje de Ángelo Trucco.



Lo jugado en la tarde de ayer:

Brown 1 - Florida de Clucellas 1

Cancha: Brown San Vicente

Árbitro: Rubén Bravo

Reserva: 2-1

Goles:

18m ST Alex Santillán (B), 36m ST Hernán Dobler (F).

Dep. Ramona 0 - Arg. Quilmes 0

Cancha: Deportivo Ramona.

Árbitro: Angelo Trucco

Reserva: 1-0

Goles:

no hubo.

Dep. Tacural 2 - Unión 1

Cancha: Deportivo Tacural.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 1-4

Goles:

20m PT Norberto Ibáñez (DT), 40m ST Adrián Rodríguez (U) y 50m ST Nicolás Saavedra (DT).

Sportivo Norte 1 - Dep. Libertad 1

Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Rodrigo Pérez

Reserva: 1-1

Goles:

24m PT Marcos Quiroga (I) y 40m PT Cristian Arias (SN)

Peñarol 1 - Ben Hur 3

Cancha: Peñarol.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 1-1

Goles:

3m PT y 46m ST Agustín Bianchotti (BH), 4m PT Luciano Ojeda (BH), 15m PT Nicolás Peralta (P).

LO QUE HABÍAN JUGADO

En los adelantos del juegos: Atlético de Rafaela 4 (29m Joaquín Quinteros, 31m ST Marcos Rossa, 34m ST Darío Rostagno y 39m ST Agustín Alfaro) vs Talleres (MJ) 0, Ferrocarril del Estado 2 (12m PT Matías Zbrun y 15m PT Eduardo Murua) vs Deportivo Aldao 1 (6m ST Leandro Díaz).

LAS POSICIONES.

ZONA A. Marrón 4, puntos; Florida Clucellas 2; Bochazo 1 (*), 9 de Julio 0 (*)

ZONA B. Atlético 6, puntos; Dep. Ramona 4, Argentino Quilmes 1, Talleres MJ 0.

ZONA C. Sportivo Norte 4, Dep. Tacural 3, Dep. Libertad 1, Unión 0.

ZONA D. Ferrocarril del Estado 6, puntos; Peñarol 3, Ben Hur 3; Dep. Aldao 0.

(*) juegan hoy la segunda fecha.

SE VIENE LA ÚLTIMA

El fin de semana se jugará la tercera y última fecha de esta primera fase del torneo Clausura de Primera A y quedarán definidos los clasificados que irán en busca del pasaje a la próxima definición del certamen.

Vale recordar que clasifica el primero de cada grupo y en caso de empate en el primer puesto se tendrá en cuenta la mayor diferencia de goles, luego goles a favor y por último mejor ubicación en el Apertura.

En la fase 2, la de semifinales, se jugará un solo partido en cancha neutral y los cruces serán los siguientes: A vs D y B vs C. El

último capítulo de la fase regular del Clausura debido a las elecciones del próximo domingo, se jugará entre jueves, viernes, sábado y lunes.

Próxima fecha (3ª): ZONA A:

Brown San Vicente vs Bochófilo Bochazo, 9 de Julio vs Florida de Clucellas.

ZONA B:

Atlético de Rafaela vs Dep. Ramona, Argentino Quilmes vs Talleres María Juana.

ZONA C:

Dep. Tacural vs Sportivo Norte, Dep. Libertad vs Unión.

ZONA D:

Ferrocarril del Estado vs Peñarol, Ben Hur vs Dep. Aldao.

