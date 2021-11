En la B tampoco hubo definiciones anticipadas

El torneo Clausura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol está al rojo vivo. En la jornada de ayer se jugó la segunda fecha de la etapa regular y aún no hubo definición de ningún grupo, buscando los pasajes a semifinales.Por las elecciones el próximo fin de semana no habrá actividad y el certamen se reanudará el domingo 21 de noviembre.Sp. Roca 0 vs Belgrano 0, Moreno vs Ind. San Cristóbal.Dep. Bella Italia 1 vs San Isidro 1, Tiro Federal 4 vs Arg. Vila 2.Arg. Humberto 5 vs Sp. Aureliense 1.Atlético Esmeralda 2 vs San Martín 1, Zenón Pereyra 1 vs Sp. Santa Clara 2.Sp. Libertad EC 4 vs Dep. Susana 0, Dep. Josefina 1 vs Atlético María Juana 1Juventud Unida 4 vs Defensores de Frontera 1.En la tercera y última fecha de la fase 1, quedarán definidos los dos primeros de cada zona y el mejor segundo de las zonas A y B que clasificarán a la fase 2. En caso de empate en el primer puesto se tendrá en cuenta: mayor diferencia de goles, cantidad de goles a favor, mejor ubicación en el Apertura.Los cruces de semifinales, a jugarse en cancha neutral, serán: ganador de A vs ganador de B, ganador de C vs mejor segundo de las zonas A-B.Sp. Roca vs Moreno, Ind. San Cristóbal vs Belgrano.Dep. Bella Italia vs Tiro Federal, Arg. Vila vs San Isidro de Egusquiza.Ind. Ataliva vs Arg. Humberto. Libre: Sp. Aureliense.Atlético Esmeralda vs Zenón Pereyra, Sp. Santa Clara vs San Martín.Sp. Libertad EC vs Dep. Josefina, Atlético María Juana vs Dep. Susana.La Hidráulica vs Juventud Unida Villa San José. Libre: Defensores de Frontera.