Terceros los varones y clasificaron las chicas

La Asociación Venadense ganó el Final Four del Provincial masculino U17. La fiesta fue en el estadio de Olimpia de Venado Tuerto, escenario en el que el sábado Noroeste le ganó a la Cañadense (89 a 69) y la Venadense a la Rafaelina (100 a 64) para armar la gran final. En el partido por el título Venado se impuso 73 a 66 a Noroeste. Tercero fue Rafaela, que superó a Cañada 66 a 53.

Esta fue la síntesis del duelo de la ARB. Parciales: 8/14, 32/33 y 43/44.

CAÑADENSE 53: Lucas Salles 16, Joaquín de la Fuente 0, Ramiro Mielezzuk 2, Mateo Zelaya 4, Julián Grau 0, Ramiro Galassi 11, Cristóbal Género 0, Gerónimo Género 0, Tomás Raggiardo 6, Juan Claros 14, Sebastián Savio 0, Santiago Belocchi 0. DT: Bruno Carrá.

RAFAELINA 66: Sebastián Fux 6, Lucca Theiler 3, Ulises Rodríguez 6, Nicolás Chiaraviglio 12, Ignacio Zaffetti 12, Maximiliano Gallo, Gonzalo Vigo -, Mateo Gribaudo 2, Francisco Cantalejo 5, Federico Bernasconi 2, Agustín Chiavassa 7, Máximo Grana 11. DT: Matías Rojas.



CLASIFICACION EN FEMENINO

Se llevó a cabo este sábado la etapa clasificatoria del Provincial Femenino U15 de selecciones con acción en Elortondo y Tostado. En el sur provincial Cañada de Gómez se quedó con el 1 y Venado fue 2, en tanto, en la región Norte, Noroeste ganó los dos choques y será 1, mientras que la Rafaelina se quedó con el 2 por haber triunfado ante la Santafesina.

Los cruces semifinales en el Final Four serán Noroeste vs. Venadense y Cañadense vs. Rafaelina.

En el equipo de la ARB, dirigido por José Pennacino, fue goleadora en ambos juegos la benhurense Sofía Hoffman, con 18 puntos en el primer partido y 15 en el segundo. Ante Santa Fe la victoria fue por 72 a 52, mientras que la derrota ante Noroeste fue por 70 a 65.