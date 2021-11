El Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela cumple 74 años en pleno crecimiento

En el recientemente remozado Salón Auditorio del Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela hay un extenso rosario de placas que recuerdan a cada una de las comisiones directivas que condujeron el gremio. La primera recuerda precisamente a los hacedores, aquellos que pusieron la piedra fundamental sobre la cual se basa todo lo que hoy es el Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela.

Fue Carlos Minadeo el secretario general de aquella Comisión Directiva fundadora. Lo secundaban Carlos Álvarez como responsable del área de acción social; Armando Frana como secretario de Actas; Francisco Del Zoppo como Tesorero; Bartolo Chiappini como protesorero y los vocales Domingo Galuppo, José Chiapero, Luis Gilli y Pedro Prola. Pero en aquél grupo también estaban Severino Acastello y Edmundo Maina. Entre todos le dieron forma a la “Asociación del Personal Usina Municipal de Rafaela”, identidad con la que nació Luz y Fuerza de Rafaela, un 7 de noviembre de 1947.

El nombre era otro, porque otra era la época. Los servicios eléctricos de Rafaela estaban a cargo del municipio, en la vieja Usina Municipal, hoy convertida en Museo. Pero los objetivos siempre fueron los mismos: “los propósitos de la institución”, contenidos en el Estatuto de la flamante institución, no dejaban lugar a dudas en aquellos años en que el movimiento obrero comenzó a tener el protagonismo merecido en la ciudad, la región y el país.

Enumeraban los fundadores del Sindicato al señalar los objetivos: organizar a los trabajadores del gremio, sin discriminación de jerarquía y funciones, y estrechar vínculos de solidaridad gremial e institucional; la conquista de mejores condiciones de vida y de trabajo, imponiendo el respeto mutuo que merecen los obreros organizados, que luchan para elevar el nivel moral, intelectual y material; fomentar los conocimientos sobre la cooperación como para base para la consecución del mejoramiento económico y del mutualismo, a cuyo fin propenderá a la creación de instituciones de tal carácter; asumir la defensa de los asociados en todos los casos que se susciten por cuestiones de trabajo o causas que afectan la integridad y propósito de la entidad; asesorar a los obreros accidentados en el trabajo e intervenir en la solución de las situaciones que de ella deriven; comprar, vender, donar, permutar, arrendar ,ceder toda clase de muebles, inmuebles y semovientes, tomar dinero en préstamo con garantía o de cualquier otra clase y celebrar contratos onerosos o gratuitos en beneficio exclusivo de la institución, de acuerdo con las formas, condiciones y demás circunstancias que la comisión administrativa crea ventajosa con el fin de tener su local propio, etc. , para la consecución de sus fines; fomentar la creación de una biblioteca para los asociados e ilustrar por la prensa u órgano propio los fines, objeto y de todo asunto que interese a la masa social”.

Como se lee, el lenguaje puede haber sido diferente, pero el Norte de la brújula siempre estuvo claro. Ya en la mirada de los fundadores del Sindicato aparecía la necesidad de sostener como viga central de todo el proyecto la organización de los trabajadores y la solidaridad entre los afiliados como instrumento de la defensa de los intereses de cada uno y del conjunto, así como la capacitación y la permanente vocación de brindar servicios e infraestructura que marcaran una mejora en la calidad de vida de los trabajadores eléctricos. Y también desde el primer día estuvo presente el principio fundamental de integrarse a una organización nacional: inicialmente se declaró la decisión de integrarse a la Federación de Sindicatos del Personal de la Energía Eléctrica y Afines de la República Argentina, hoy convertida en Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF), cuyo secretario general actual, Guillermo Moser, junto al subsecretario general Alfredo Romero; y al subsecretario de Finanzas, Enrique Ruppen, estuvieron participando de los actos realizados el 15 de octubre.



ESENCIALES

El cumpleaños de este 7 de noviembre tiene para el Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela una significación especial, toda vez que se inician 12 meses muy intensos para definir y ejecutar acciones y proyectos que permitan celebrar, el 7 de noviembre de 2022, los 75 años de vida, las Bodas de Brillantes del Sindicato.

Mientras tanto, Luz y Fuerza Rafaela no para de crecer. Aún con las dificultades y los desafíos que planteó la pandemia, el Sindicato atendió todas las necesidades de los afiliados. La principal preocupación fue cuidar la salud de los trabajadores eléctricos. La condición de trabajadores esenciales de los afiliados determinó la necesidad de implementar protocolos de higiene y seguridad que se agregaron a los que tradicionalmente se cumplen en las cuadrillas operativas.

Los trabajadores de la EPE y de las cooperativas eléctricas nunca dejaron su puesto esencial: las prestaciones estuvieron garantizadas ciento por ciento y el sistema de salud, que requirió adaptaciones y refuerzos en sus equipos, fue asistido con prioridad absoluta. Para el Sindicato, en palabras de su secretario general, Sebastián Beccaría, “la tarea realizada por cada uno de los trabajadores de Luz y Fuerza durante la pandemia nos llena de orgullo y ratifica el sentido de pertenencia, el compromiso y la responsabilidad social con que nuestros afiliados encararon el trabajo en pandemia, exponiéndose al riesgo de los contagios y adaptándose a las circunstancias cuando toda la sociedad cumplía con medidas de aislamiento social. En el siglo XXI, sin electricidad no hay vida ni salud. Y los trabajadores de las empresas eléctricas estuvimos allí donde fue necesario estar”.



LAS OBRAS

Durante este período, el Sindicato no dejó de crecer. Dos importantes proyectos fueron los que más atención y recursos demandaron. El primero fue la recuperación del espacio de la vieja sede de calle Córdoba 168, con la construcción en ese lugar de 3 departamentos de un ambiente, completamente amueblados y listos para habitar, que fueron inaugurados el 15 de octubre último. El uso de los mismos está destinado a los afiliados que, proviniendo de otras localidades, llegan a Rafaela por razones de salud, actividades de capacitación u otras circunstancias especiales y necesitan pernoctar en la ciudad.

El acto de inauguración de los departamentos que presidió Beccaría contó con la participación del secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, del subsecretario General Alfredo Romero y de Enrique Ruppen, el rafaelino que integra la conducción nacional, además de una importante cantidad de afiliados.

La inversión no sólo incluyó del derribo de viejas estructuras en desuso y una reconversión arquitectónica completa, sino también la compra de muebles, acondicionadores de aire, electrodomésticos, y distintos elementos que hacen al confort necesario para asegurar condiciones de comodidad a quienes concurran a Rafaela por los motivos antes citados.

También se cumplió en este aspecto el segundo objetivo principal, que fue la modernización de 6 de las 8 cabañas que forman parte del Complejo 7 de Noviembre, en la localidad cordobesa de Cosquín, en plenas sierras del Valle de Punilla. En la temporada estival anterior el complejo no se pudo utilizar, debido a las limitaciones impuestas por la pandemia, y esa prohibición se extendió hasta el presente año. En ese contexto, el Sindicato aprovechó para realizar modificaciones en las cabañas más antiguas, que permiten contar con mayores comodidades, así como contar con ambientes totalmente renovados, con sanitarios nuevos y más confort para los afiliados que elijan ese destino como opción.

La pandemia también expuso la necesidad de dotar a la Sala de Reuniones, en la sede de calle Necochea, del equipamiento electrónico requerido para cumplir con tareas de capacitación a distancia. En los meses de aislamiento social, varios cursos y actividades de actualización e incorporación de nuevos conocimientos fueron concretados gracias a estas inversiones, que permitieron desarrollar actividades con decenas de participantes en forma virtual.

Finalmente, las remodelaciones del Salón Auditorio completaron todas estas inversiones que ofrecen a los afiliados nuevas posibilidades y un ambiente apropiado para los acontecimientos institucionales que protagoniza el gremio.



SUEÑOS Y REALIDADES

De aquellos sueños que esbozaron los fundadores de la Asociación del Personal Usina Municipal de Rafaela, hace 74 años, a este presente pleno de realizaciones, corrió mucha electricidad por los cableados. Pero el espíritu innovador, solidario y participativo de los trabajadores se mantuvo inalterable, permitiendo que el Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela continúe creciendo afirmado en un presente de realidades concretas.