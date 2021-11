Conducía sin estar habilitado

Personal de la la Policía de Seguridad Vial, a la hora 16 de hoy a la altura del kilómetro 74 de la ruta provincial 70, procedió a la identificación de Matías Nicolás A., residente en nuestra ciudad, quien se conducía en una motocicleta.

En la ocasión, se constató que no presentaba una licencia de conducir activa, por lo que se dio inicio a actuaciones por el delito de falsificación de documento público, y por una infracción al no estar habilitado, y no contar con el seguro obligatorio.

Además, fue retenido el rodado de referencia.