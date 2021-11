Hockey: definiciones en la FOSH

Este domingo se jugarán las instancias semifinales y finales del torneo de damas de la Zona Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. En la oportunidad se definirán las Copas de Plata y Copa de Oro.Recordemos que en el trofeo principal se medirán equipos rafaelinos y de San Francisco: CRAR ante Charabones y 9 de Julio frente a Libertad.Además de consagrarse los campeones el domingo, surgirán los clasificados para disputar la Copa Challenger con los equipos de la Región Córdoba. Este es el detalle de la programación a realizarse de manera íntegra en el sintético del CRAR:Copa de Plata: semifinales, a las 8.30 Sarmiento de Humboldt vs. Sp. Norte y a las 9.45 Atlético San Jorge vs. Dep. Bella Italia.Copa de Oro: semifinales: a las 11 9 de Julio vs. Libertad y a las 12.15 CRAR vs. Charabones.Por la tarde se definirán los puestos: a las 13.30 3º y 4º de Copa de Plata entre los perdedores de las semis; y a las 14.45 el partido por el primer puesto de este trofeo entre los ganadores.Luego, a las 16 el encuentro por el tercer y cuarto puesto de la Copa de Oro; y a las 17.15 la gran final por el campeonato entre los ganadores de las semifinales.La Federación del Oeste Santafesino informó que con motivo de seguir otorgando competencia a la categoría Intermedia Damas, se realizará lo que se denominó «Copa Ciudad de Rafaela». Participarán cuatro clubes y se jugará los sábados 6, 20 y 27, y el lunes 22 de noviembre.Hoy la primera fecha será CRAR vs. 9 de Julio (15 hs) y Sp. Norte vs. Bella Italia (16.30).